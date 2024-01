"Kluczowy korytarz transportowy". Wybrano ofertę na budowę odcinka

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybrała najkorzystniejszą ofertę na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 między Jawornikiem a Lutczą - podano w komunikacie. Firma Kolin İnsaat Turizm Sanayi ve Ticaret zaproponowała wybudowanie odcinka za ponad 1,8 miliarda złotych.

Rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus wskazała, że przy braku odwołań od dokonanego wyboru oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy. Przypomniała też, że w przetargu, w którym oferty otwarto we wrześniu 2022 r. złożono ich siedem.

Via Carpatia. GDDKiA a oferty

- Sprawdzenie i ocenę złożonych ofert przeprowadziliśmy według czterech kryteriów: ceny (60 procent), przedłużenia okresu gwarancji jakości na wyposażenie tunelu, budynków technicznych oraz instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (20 procent), przedłużenia okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (10 procent), a także przedłużenia okresu gwarancji jakości na tunele oraz konstrukcje oporowe w tym portale tuneli (10 procent) - wyjaśniła.

Rarus podkreśliła, że w czasie prowadzonej weryfikacji ofert, w listopadzie 2022 r., GDDKiA zwróciła się do jednego z wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Wówczas na czynność wezwania do wyjaśnień wykonawca złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), która uwzględniła odwołanie. Nie zgadzając się z wyrokiem KIO, w styczniu 2023 roku, złożyliśmy skargę do Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd wyrokiem z 27 września 2023 roku przychylił się do argumentów GDDKiA i uznał zasadność zadania pytań technicznych – przypomniała rzecznika.

Ostatecznie w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret. Wykonawca zaoferował zrealizowanie zadania za kwotę ponad 1,8 mld zł, zadeklarował zrealizowanie zadania w terminie 59 miesięcy, przedłużając okres gwarancji o 5 lat.

Via Carpatia. S19 Jawornik-Lutcza

Odcinek szlaku Via Carpatia pomiędzy Jawornikiem i Lutczą będzie miał ok. 5,2 km długości. Poprowadzony będzie m.in. estakadą nad istniejącą drogą krajową nr 19. Długość tego obiektu to około 780 m, a filary będą miały nawet do 36 m wysokości. Estakada przejdzie w dwunawowy tunel o długości niemal 3 km pod górą Kamieniec. Będzie to najdłuższy z trzech tuneli jakie powstaną w województwie podkarpackim w ciągu S19. W ramach zadania powstanie też Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Jawornik w kierunku Barwinka.

- Planujemy, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 59 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca), liczonych tylko w czasie robót budowlanych - powiedziała Rarus.

Odcinek drogi ekspresowej S19 Jawornik–Lutcza przebiegać będzie przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, składającej się ze zlepieńców, piaskowców i łupków charakterystycznej dla fliszu karpackiego.

Jak zastrzegła Rarus, tak różnorodna budowa geologiczna oraz ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. - W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania oraz wykonano sieć monitoringu geotechnicznego, obejmującą obszary osuwiskowe oraz obszary predysponowane osuwiskowo – dodała.

Via Carpatia w Polsce

"Ten szlak to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego" - opisała Via Carpatia GDDKiA w komunikacie na swojej stronie.

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Aktualnie kierowcy korzystają już z 81,8 km tej trasy na odcinku Lasy Janowskie–Rzeszów Południe. Oznacza to, że trasą S19 można przejechać z Rzeszowa do Lublina. Mieszkańcy Podkarpacia uzyskali również szybkie połączenie z Warszawą poprzez S19 i S17, a kierowcy z woj. lubelskiego z autostradą A4.

Kolejne 72,9 km trasy Via Carpatia w regionie są w realizacji, czyli w budowie, na etapie uzyskiwania decyzji ZRID lub opracowywania dokumentacji do ZRID. Na etapie przetargu są ostatnie dwa odcinki S19 o łącznej długości 11,6 km.

