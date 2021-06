"Jedna droga, tysiące możliwości". Premier na budowie Via Carpatia

Via Carpatia jest po to, żeby tworzyć nowe miejsca pracy na całej długości 700 kilometrów, od północnej granicy Polski do południowej. Od takich dróg zaczyna się przyciąganie nowych inwestycji - mówił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej na placu budowy trasy S19.

W opinii premiera Morawieckiego "ta jedna droga będzie powodowała, że pojawią się tu nowe możliwości, będzie prowadzić do dziesiątków tysięcy nowych polskich firm". Dodał, że dla polskich rodzin będzie to oznaczało nowe miejsca pracy.

"Jedna droga, tysiące możliwości"

- Via Carpatia jest po to, żeby tworzyć nowe miejsca pracy na całej długości 700 km, od północnej granicy Polski do południowej - powiedział szef rządu. Jak przypomniał, trasa ta będzie przebiegała przez pięć województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie i podkarpackie. - Jedna droga, tysiące możliwości - podsumował Morawiecki.

Jego zdaniem właśnie od takich dróg zaczyna się przyciąganie nowych inwestycji, nowych inwestorów.

Premier Mateusz Morawiecki, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz rzecznik rządu Piotr Mueller PAP/Wojtek Jargiło

Jak wskazał, setki nowych inwestycji wokół tej drogi oznacza, że w okolicy będzie można znaleźć nie tylko miejsce do życia, ale i nowe, wysokopłatne miejsca pracy. - To jest nasz model rozwoju gospodarczego, na który zdecydowanie stawiamy - powiedział Morawiecki.

Część Via Carpatia biegnąca przez Lubelszczyznę to, jak przypomniał premier, 42-kilometrowa droga od Lublina do Kraśnika, która zostanie według niego otwarta do końca tego roku, "a być może trochę wcześniej".

Jak dodał, dzięki S19 "Bałtowie szybko dotrą na Bałkany, a mieszkańcy Bałkanów spokojnie będą jeździć nad Bałtyk".

Morawiecki powiedział, że poprzez realizację wielkich inwestycji infrastrukturalnych, oraz wsparcie dla przedsiębiorców i innowacji powstanie przestrzeń do "repatriacji kapitału poprzez ekspansję i internacjonalizację polskich przedsiębiorstw i poprzez eksport". Jak podkreślił, takie możliwości daje Polski Ład, który w jego ocenie jest logicznym i uporządkowanym programem.

Premier dodał, że droga na osi północ-południe, wraz z drogami gminnymi, powiatowymi i krajowymi, tworzą razem logiczną infrastrukturę, dzięki której Polska jest jednym z krajów, które najsprawniej pozyskują inwestycje typu greenfield.

"Pełna sieć szybkiego ruchu"

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że obecnie w Polsce realizowanych jest 112 inwestycji na sieci dróg krajowych o łącznej długości przekraczającej 1 tys. 400 km. - Tyle się dzieje na polskich budowach dróg krajowych - zaznaczył minister.

Adamczyk podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że sieć tras szybkiego ruchu w Polsce będzie kompletna do 2030 roku. - Do końca 2030 roku pragniemy zrealizować pełną sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce. Autostrad i dróg ekspresowych – zapewnił.

Minister dodał, że również samorządy gmin realizują inwestycje na ponad 2,4 tys. zadaniach drogowych dzięki rządowemu funduszowi wspierającemu rozwój i przebudowę dróg lokalnych.

Via Carpatia

W Lubelskiem Via Carpatia liczyć będzie w sumie ok. 200 km. Prace budowlane są prowadzone obecnie na sześciu odcinkach S19 w południowej części województwa od Lublina do granicy z woj. podkarpackim - w sumie powstaje tu ok. 75 km nowej drogi.

Kierowcy mogą już korzystać - na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu z ograniczeniami prędkości - z 8-kilometrowego odcinka S19 między węzłami Janów Lubelski Południe a Lasy Janowskie. Jak informowała GDDKIA prace mają tutaj trwać do końca roku. Bardzo zaawansowane są prace na obwodnicy Janowa Lubelskiego (ok. 7 km), które to miasto jest tzw. "wąskim gardłem" na trasie z Lublina do Rzeszowa. Trasa ma być niebawem oddana do użytku.

Na przełomie III i IV kwartału tego roku mają się zakończyć prace na 12-kilometrowym odcinku S19 między Lublinem a Niedrzwicą Dużą. W IV kwartale tego roku ma być już gotowa 10-kilometrowa obwodnica Kraśnika w ciągu S19. Natomiast zakończenie prac na 20-kilometrowym odcinku między Niedrzwicą Dużą a Kraśnikiem jest planowane w II kwartale przyszłego roku.

W lutym została podpisana umowa dotycząca zaprojektowania i budowy ok. 24 km trasy S19 na odcinku Lublin-Lubartów. To najbardziej obciążony fragment drogi nr 19 w Lubelskiem, dziennie przejeżdża tędy 25-30 tys. pojazdów, a w miejscowości Niemce niemal codziennie z tego powodu tworzą się zatory.

Kolejne sześć odcinków S19 w północnej części woj. lubelskiego (od węzła Lubartów Północ do granicy woj. mazowieckiego) o łącznej długości ok. 82 km są na etapie prac projektowych, trwa obecnie opracowywanie koncepcji programowych nowej trasy. GDDKiA zapowiada, że przetargi na wyłonienie wykonawców tych fragmentów S19 planuje ogłosić w tym roku. W przypadku obwodnic Kocka i Międzyrzeca Podlaskiego, które już funkcjonują jako S19, planowane jest także dobudowanie drugiej jezdni.

Via Carpatia w Polsce będzie miała ponad 700 km długości i przebiegnie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Jej częścią, oprócz S19, będzie również m.in. S61. Trasa ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Szlak ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Via Carpatia PAP/Maciej Zieliński

