VAT na żywność 2024. Ceny tych produktów mogą wzrosnąć

Rząd zapowiedział koniec zerowego VAT-u na żywność. Niższa stawka ma obowiązywać do końca marca, a to oznacza, że od kwietnia w sklepach może być drożej. Oto lista produktów, których ceny mogą wzrosnąć.

Koniec zerowego VAT na żywność - lista produktów

Wcześniej Ministerstwo Finansów podawało w komunikatach, które produkty są objęte zerową stawką VAT. Jest to też lista produktów, które od kwietnia przestaną być objęte obniżoną stawką. Oto one:

"Dla budżetu państwa to ok. 12 mld zł dodatkowych wpływów w skali roku. Dla gospodarstw domowych rocznie to koszt ok. 800-1000 zł" - skomentował w mediach społecznościowych ekonomista Rafał Mundry.