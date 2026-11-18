VAT na napoje energetyczne. Jest decyzja prezydenta
Prezydent w wystąpieniu wideo, które zostało zamieszczone na profilu Kancelarii Prezydenta RP na platformie X, jako powody weta wskazał skutki gospodarcze podwyżki i wątpliwości dotyczące celu podwyżki oraz brak gwarancji przeznaczenia wpływów na ochronę zdrowia.
- Z jednej strony proponuje się podwyżkę akcyzy na alkohol, a z drugiej podwyżkę VAT na produkty, które mogą zastępować napoje alkoholowe. Jak to mieści się w logice działania rządu? - powiedział prezydent Nawrocki.
Dodał, że w sprawie ustawy otrzymał wiele opinii od organizacji reprezentujących rolników i sadowników. Zwrócił uwagę, że do produkcji napojów zawierających sok, które miałaby odjąć podwyżka VAT, wykorzystuje się 30 tys. ton polskich jabłek i tysiące ton innych owoców.
- Wyższy podatek mógłby obniżyć sprzedaż, skłonić producentów do zmiany receptur i zmniejszyć zapotrzebowanie na polskie owoce - ocenił prezydent.
Jakie napoje miała objąć wyższa stawka VAT?
Zawetowana ustawa miała podnieść do 23 proc. stawkę VAT na napoje energetyzujące zawierające sok oraz bezalkoholowe piwa i wina zawierające sok. Chodzi o napoje, które zawierają w swoim składzie co najmniej 20 proc. soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego.
Weto prezydenta oznacza, że utrzymana zostanie stawka 5 proc. w obrocie handlowym i 8 proc. w gastronomii.
Zawetowana ustawa - jak wynikało z OSR do projektu - miała dać budżetowi w przyszłym roku prawie 1,3 mld zł, a w okresie od 2027 do 2036 r. miała ona przynieść prawie 15,8 mld zł.