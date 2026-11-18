Z kraju VAT na napoje energetyczne. Jest decyzja prezydenta Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

"Publiczny akt oskarżenia". Gawkowski odpowiada na weto Nawrockiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: sxc.hu

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Prezydent w wystąpieniu wideo, które zostało zamieszczone na profilu Kancelarii Prezydenta RP na platformie X, jako powody weta wskazał skutki gospodarcze podwyżki i wątpliwości dotyczące celu podwyżki oraz brak gwarancji przeznaczenia wpływów na ochronę zdrowia.

- Z jednej strony proponuje się podwyżkę akcyzy na alkohol, a z drugiej podwyżkę VAT na produkty, które mogą zastępować napoje alkoholowe. Jak to mieści się w logice działania rządu? - powiedział prezydent Nawrocki.

Dodał, że w sprawie ustawy otrzymał wiele opinii od organizacji reprezentujących rolników i sadowników. Zwrócił uwagę, że do produkcji napojów zawierających sok, które miałaby odjąć podwyżka VAT, wykorzystuje się 30 tys. ton polskich jabłek i tysiące ton innych owoców.

- Wyższy podatek mógłby obniżyć sprzedaż, skłonić producentów do zmiany receptur i zmniejszyć zapotrzebowanie na polskie owoce - ocenił prezydent.

Oświadczenie Prezydenta RP Karola Nawrockiego 🇵🇱 pic.twitter.com/BfwDLGfEoy — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 18, 2026 Rozwiń

Jakie napoje miała objąć wyższa stawka VAT?

Zawetowana ustawa miała podnieść do 23 proc. stawkę VAT na napoje energetyzujące zawierające sok oraz bezalkoholowe piwa i wina zawierające sok. Chodzi o napoje, które zawierają w swoim składzie co najmniej 20 proc. soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego.

Weto prezydenta oznacza, że utrzymana zostanie stawka 5 proc. w obrocie handlowym i 8 proc. w gastronomii.

Zawetowana ustawa - jak wynikało z OSR do projektu - miała dać budżetowi w przyszłym roku prawie 1,3 mld zł, a w okresie od 2027 do 2036 r. miała ona przynieść prawie 15,8 mld zł.