Z kraju Coraz mniej czasu na zgłaszanie kandydatów do RPP. Jest ruch Lewicy Oprac. Alicja Skiba |

Donald Tusk o złożeniu kontrasygnaty pod składem zarządu NBP Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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O kandydaturę Piątkowskiego, profesora Akademii Leona Koźmińskiego, Czarzasty został zapytany w poniedziałek podczas briefingu prasowego w Sejmie.

Czarzasty komentuje wybór

Włodzimierz Czarzasty potwierdził, że według jego wiedzy klub Lewicy w Senacie już zgłosił kandydaturę Piątkowskiego. Dodał, że Lewica zgłosiła tę kandydaturę, "bo tak działa Senat", a sam Piątkowski "tak naprawdę nie potrzebuje wsparcia żadnej społeczności politycznej, bo po prostu jest dobrym ekonomistą".

Czarzasty stwierdził, że jest on "jednym z najwybitniejszych ekonomistów w Polsce", i wskazał m.in. na książkę Piątkowskiego "Złoty wiek. Jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaka czeka ją przyszłość" z 2020 roku, analizującą rozwój gospodarczy Polski po 1989 roku i przedstawiającą wyzwania dla dalszego rozwoju kraju.

Doświadczenie prof. Piątkowskiego

Marcin Piątkowski jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, profesorem ALK. W przeszłości pracował m.in. w Banku Światowym i Międzynarodowym Funduszu Walutowym, był także głównym doradcą premiera Indii Narendry Modiego.

Prof. Marcin Piątkowski ma szanse zostać członkiem RPP Źródło zdjęcia: TVN24

Wybór członków RPP

Rada Polityki Pieniężnej to organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego, który odpowiada m.in. za ustalanie stóp procentowych oraz kontroluje działania NBP. Zgodnie z ustawą o NBP, RPP jest organem banku centralnego. W jego skład - wybierany na 6-letnie kadencje - wchodzą:

przewodniczący, czyli prezes NBP;

3 członków wybieranych przez prezydenta;

3 członków wybieranych przez Sejm;

3 członków wybieranych przez Senat.

Senat musi obecnie powołać dwóch nowych członków RPP, po tym, gdy wybrani w 2022 r. Ludwik Kotecki i Przemysław Litwiniuk zostali powołani do zarządu NBP i na początku listopada odwołani przez Senat z funkcji w Radzie.

Na giełdzie nazwisk w prasie, oprócz prof. Piątkowskiego, pojawiła się m.in. posłanka Koalicji Obywatelskiej, była minister zdrowia i wiceminister finansów Izabela Leszczyna.

W środę 25 listopada o godzinie 12 upływa termin na składanie przez grupy senatorów wniosków o powołanie nowych członków rady.