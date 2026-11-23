Coraz mniej czasu na zgłaszanie kandydatów do RPP. Jest ruch Lewicy
O kandydaturę Piątkowskiego, profesora Akademii Leona Koźmińskiego, Czarzasty został zapytany w poniedziałek podczas briefingu prasowego w Sejmie.
Czarzasty komentuje wybór
Włodzimierz Czarzasty potwierdził, że według jego wiedzy klub Lewicy w Senacie już zgłosił kandydaturę Piątkowskiego. Dodał, że Lewica zgłosiła tę kandydaturę, "bo tak działa Senat", a sam Piątkowski "tak naprawdę nie potrzebuje wsparcia żadnej społeczności politycznej, bo po prostu jest dobrym ekonomistą".
Czarzasty stwierdził, że jest on "jednym z najwybitniejszych ekonomistów w Polsce", i wskazał m.in. na książkę Piątkowskiego "Złoty wiek. Jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaka czeka ją przyszłość" z 2020 roku, analizującą rozwój gospodarczy Polski po 1989 roku i przedstawiającą wyzwania dla dalszego rozwoju kraju.
Doświadczenie prof. Piątkowskiego
Marcin Piątkowski jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, profesorem ALK. W przeszłości pracował m.in. w Banku Światowym i Międzynarodowym Funduszu Walutowym, był także głównym doradcą premiera Indii Narendry Modiego.
Wybór członków RPP
Rada Polityki Pieniężnej to organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego, który odpowiada m.in. za ustalanie stóp procentowych oraz kontroluje działania NBP. Zgodnie z ustawą o NBP, RPP jest organem banku centralnego. W jego skład - wybierany na 6-letnie kadencje - wchodzą:
- przewodniczący, czyli prezes NBP;
- 3 członków wybieranych przez prezydenta;
- 3 członków wybieranych przez Sejm;
- 3 członków wybieranych przez Senat.
Senat musi obecnie powołać dwóch nowych członków RPP, po tym, gdy wybrani w 2022 r. Ludwik Kotecki i Przemysław Litwiniuk zostali powołani do zarządu NBP i na początku listopada odwołani przez Senat z funkcji w Radzie.
Na giełdzie nazwisk w prasie, oprócz prof. Piątkowskiego, pojawiła się m.in. posłanka Koalicji Obywatelskiej, była minister zdrowia i wiceminister finansów Izabela Leszczyna.
W środę 25 listopada o godzinie 12 upływa termin na składanie przez grupy senatorów wniosków o powołanie nowych członków rady.