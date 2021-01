"Uważajmy i patrzmy na to, co oglądają nasze dzieci". Raport o audycjach dla najmłodszych

Raport KRRiT

"W obu przypadkach skuteczność realizacji aktów samoregulacyjnych wyniosła ponad 90 proc., co oznacza, że zdecydowana większość ich sygnatariuszy stosuje się do samoregulacyjnych postanowień, a przypadki naruszeń są incydentalne" - oceniła Rada.

Jak podkreślono, oznacza to, że skuteczność samoregulacji w odniesieniu do zbadanej próby wyniosła 98 proc. i jest zauważalnie wyższa niż w poprzednich monitoringach weryfikujących jej skuteczność – w poprzednich badaniach oscylowała wokół 90 proc.

"Wyniki tego przekrojowego badania wskazują, że w zdecydowanej większości reklam adresowanych do dzieci lub z ich udziałem, nie doszło do naruszenia postanowień Karty (99,96 proc.). Wątpliwości wzbudziły jedynie dwie reklamy telewizyjne promujące nową kolekcję butów dla dzieci oraz pożyczki gotówkowe. W analizowanych serwisach VoD nie stwierdzono naruszeń Karty" - poinformowała Rada.

"Niezmienna, bardzo wysoka skuteczność"

- Samoregulacja reklamy żywności skierowanej do dzieci do lat 12 wykazuje niezmienną, bardzo wysoką skuteczność w kształtowaniu przekazów handlowych umieszczanych przy programach dla dzieci. Świadczy o wysokiej odpowiedzialności i zaangażowaniu zarówno producentów żywności, jak i mediów w kształtowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych najmłodszych konsumentów – skomentował.

- Tak naprawdę odpowiedzialni są też rodzice. Żadna ustawa, nakaz, regulator nie jest w stanie siedzieć w domu przy każdym dziecku i pilnować, czy siedzi przed telewizorem, czy nie. Tak jak my wykazaliśmy się dyscypliną i konsekwencją w przypadku tej regulacji, (...), tak również do zadanie dla rodziców zostało sformułowane: "uważajmy i patrzmy na to, co oglądają nasze dzieci". Pandemia w niczym nas nie tłumaczy - mówił.