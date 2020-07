Uwaga na oszustów. "Można dużo zyskać, ale też można wszystko stracić"

Uwaga na próby oszustw związane z inwestowaniem na rynkach kryptowalut i Forex za pośrednictwem fałszywych serwisów internetowych - ostrzegają we wspólnym komunikacie Prokuratura Krajowa, Komenda Główna Policji i FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich. "Działaj rozsądnie. Nie ulegaj złudnym wizjom dużego i szybkiego zysku" - apelują.

Autorzy komunikatu zaznaczają, że inwestycje w kryptowaluty lub na rynkach Forex co do zasady są legalne. Ale i tak warto zapoznać się ze wszystkim zasadami, jakie dotyczą tego typu działalności.

Działania oszustów

"Dla przyciągnięcia uwagi i uwiarygodnienia treści w reklamach wykorzystywane są wizerunki 'przeciętnego Kowalskiego', który szybko zyskał dzięki współpracy z 'pośrednikiem' lub wizerunek powszechnie znanych i rozpoznawalnych osób (sportowców, polityków, aktorów, dziennikarzy, celebrytów) bez ich wiedzy i zgody, a przekaz jest zmanipulowany. Informacje te są kierowane do potencjalnych ofiar, wskazując na możliwość osiągnięcia bardzo wysokich zysków. Obietnica inwestowania jest nieprawdziwa i zazwyczaj kończy się utratą pieniędzy" - tłumaczą autorzy komunikatu.

"Zachowaj zdrowy rozsądek"

Apelują, by zachować szczególną czujność w przypadku kontaktu z osobą informującą o możliwości uzyskania szybkich i wysokich zysków dzięki inwestycji w kryptowaluty lub na rynku Forex, o konieczności instalacji aplikacji na komputerze lub telefonie, dającej możliwość automatyzacji operacji związanej z kupnem i sprzedażą kryptowaluty lub o tym, że wsparcie w inwestycjach i obsłudze aplikacji zapewniają analitycy, którzy kontaktują się telefonicznie i pomagają w obsłudze aplikacji.

"Zachowaj zdrowy rozsądek i dużo ostrożności. Nie ulegaj presji, nie daj skusić się pozornie atrakcyjnymi ofertami, nie działaj pod wpływem chwili. To może być oszustwo" - piszą. W takich sytuacjach Prokuratura Krajowa, Komenda Główna Policji i FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP zalecają: zapoznanie się z informacjami KNF i NBP dotyczącym inwestowania w kryptowaluty oraz sprawdzenie wiarygodności takiego podmiotu w internecie.

Te instytucje apelują też, by nie udostępniać nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej, a także danych poufnych dotyczących kart płatniczych, skanów dowodu osobistego. Nie należy też instalować dodatkowego oprogramowania na urządzeniach z których następuje logowanie do bankowości internetowej.