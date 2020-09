Nowe stanowisko w rządzie. Pełnomocnik ma zająć się zmianami w spółkach energetycznych

Utworzone zostanie stanowisko pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego - wynika z rozporządzenia podpisanego przez premiera Mateusza Morawieckiego. Równocześnie zlikwidowano stanowisko pełnomocnika do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Zadania pełnomocnika

Pełnomocnik może występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego zainteresowań, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska. W porozumieniu z MAP pełnomocnik może wnosić projekty aktów prawnych, przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski. W innym rozporządzeniu premier Morawiecki zniósł Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Jako powód podano ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, który przejmie zadania Pełnomocnika ds. restrukturyzacji górnictwa.