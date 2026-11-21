Z kraju Utrata prawa jazdy i zakaz prowadzenia pojazdów. Weszły zmiany Oprac. Wiktor Knowski |

Weszły w życie przepisy zaostrzające kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Chodzi o nowelę ustawy Prawo o ruchu drogowym, która zaostrza kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Nowe przepisy weszły w życie w sobotę, 21 listopada.

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Zmiany w prawie drogowym

Za wjazd na przejazd kolejowy przy zamkniętych szlabanach, czerwonym świetle czy też w momencie, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy, na trzy miesiące będzie zatrzymane prawo jazdy.

Regulacja wprowadza też obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów. Przy skazaniu kierowcy za katastrofę lub spowodowanie wypadku na przejeździe kolejowym zakaz ma wynosić minimum trzy lata, a przy sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy na przejeździe - minimum rok.

Wypadki na przejazdach kolejowych

Uzasadniając zmiany, podkreślono, że wypadki na przejazdach kolejowych stanowią niewielki odsetek wszystkich zdarzeń drogowych, ale mają nieproporcjonalnie wysoką śmiertelność i ciężkość skutków ze względu na masę i prędkość pociągów.

Do tej pory za wykroczenia na przejeździe kolejowym groziło 2 tys. zł mandatu, 15 punktów karnych, a przy ponownym popełnieniu tego samego czynu w ciągu dwóch lat mandat w wysokości 4 tys. zł. Sankcje te dotyczyły m.in.:

wjazdu na czerwonym świetle lub migających sygnałach,

wjeżdżania, gdy zapory się opuszczają lub się nie podniosły,

omijania opuszczonych rogatek,

wjazdu na tory, jeśli nie ma miejsca dla pojazdu po ich drugiej stronie.

Z danych KGP przedstawionych przez resort infrastruktury wynika, że w 2024 r. na przejazdach kolejowych odnotowano 39 wypadków, w których śmierć poniosły 23 osoby, a 29 odniosło obrażenia. Winę kierującego pojazdem ustalono w 32 przypadkach, co stanowi ponad 80 proc. wszystkich zdarzeń.

Rok później zanotowano 51 wypadków, w których zginęło 27 osób, a 40 zostało rannych, a winę kierującego stwierdzono w 38 przypadkach. Z kolei do końca sierpnia 2026 roku zanotowano 35 wypadków, 16 ofiar śmiertelnych oraz 40 osób rannych, przy czym w 30 przypadkach ustalono winę kierującego pojazdem.