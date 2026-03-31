"Ustawiają się w kolejkach". Tańsze paliwo przyciąga obcokrajowców

"Niemcy na tym korzystają". Turystyka paliwowa po wprowadzeniu cen maksymalnych na stacjach Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zgodnie z obwieszczeniami ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa w Polsce mają obowiązek stosować ceny nie wyższe niż ustalona cena maksymalna.

Nowe limity we wtorek, 31 marca, wynoszą:

Pb95 - 6,16 zł za litr,

Pb98 - 6,76 zł za litr,

olej napędowy - 7,60 zł za litr.

We wtorek ok. godziny 17 podano maksymalne ceny na kolejny dzień, czyli na środę 1 kwietnia.

Dowiedz się więcej: Nowe ceny maksymalne na stacjach benzynowych. W środę będzie drożej

W okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT sprzedawcy są zobowiązani oferować paliwo w cenie nieprzekraczającej ustalonego limitu. Maksymalna cena ogłaszana jest przez ministra energii i zaczyna obowiązywać dzień po publikacji w Monitorze Polskim.

Turystyka paliwowa przy granicy

Jak relacjonował dziennikarz TVN24 Bartosz Bartkowiak, po wprowadzeniu limitów cen na stacjach paliw w Polsce widać wzmożony ruch, zwłaszcza w rejonach przygranicznych. - Po polskiej stronie samochodów na stacjach benzynowych jest sporo - zwłaszcza tych z niemieckimi rejestracjami - mówił.

Kolejki na stacjach paliw w Lubieszynie Źródło: PAP/Marcin Bielecki

Wskazał, że w Lubieszynie, tuż przy granicy z Niemcami, olej napędowy kosztuje obecnie 7,54 zł za litr, a kolejki do dystrybutorów są coraz dłuższe. Dziennikarz zwrócił uwagę, że taka sytuacja rodzi pytanie, czy masowe tankowanie przez kierowców z Niemiec nie doprowadzi do braków paliwa po polskiej stronie.

Kolejki na przygranicznych stacjach paliw Źródło: PAP/Marcin Bielecki

Czytaj też: Braki, wywóz, turystyka paliwowa

Monitoring i interwencje

Bartkowiak podkreślił, że zgodnie ze słowami ministra energii, sytuacja na państwowych stacjach należących do Orlenu jest na bieżąco monitorowana. Wdrożono procedury, które mają śledzić ruch na stacjach oraz stan paliwa w magazynach.

Dziennikarz przytoczył opinię ekonomisty dr. hab. Jarosława Korpysa z Uniwersytetu Szczecińskiego, który ocenił w rozmowie z TVN24, że decyzja o limitacji cen to "ruch w dobrym kierunku".

- W takich czasach rząd musi interweniować. Odchodzimy od gospodarki niesterowanej, przechodzimy w gospodarkę sterowaną, ale tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z szokami na rynku. A tu rzeczywiście mamy szok popytowo-podażowy - wyjaśnił Korpys.

Wyraźne różnice cenowe

Dziennikarz Bartosz Bartkowiak podsumował, że różnice cenowe między Polską a Niemcami są obecnie bardzo wyraźne.

Za 1 litr benzyny 95 w Niemczech trzeba zapłacić 1,43 euro, a za diesla - 1,77 euro. Oznacza to, że tankując w Polsce, kierowcy z Niemiec oszczędzają od 50 do 70 eurocentów na litrze.

Kolejki na stacjach paliw przy granicy z Niemcami Źródło: PAP/Marcin Bielecki

- Stacje w okolicach Lubieszyna sprawiają wrażenie obleganych - dodał Bartkowiak, podkreślając, że sytuacja nasiliła się po nocnej zmianie cen, gdy paliwo w Polsce potaniało o około 1,20 zł na litrze.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Źródło: TVN24 Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki