"Ustawiają się w kolejkach". Tańsze paliwo przyciąga obcokrajowców

Zgodnie z obwieszczeniami ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa w Polsce mają obowiązek stosować ceny nie wyższe niż ustalona cena maksymalna.
Nowe limity we wtorek, 31 marca, wynoszą:
- Pb95 - 6,16 zł za litr,
- Pb98 - 6,76 zł za litr,
- olej napędowy - 7,60 zł za litr.
We wtorek ok. godziny 17 podano maksymalne ceny na kolejny dzień, czyli na środę 1 kwietnia.
W okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT sprzedawcy są zobowiązani oferować paliwo w cenie nieprzekraczającej ustalonego limitu. Maksymalna cena ogłaszana jest przez ministra energii i zaczyna obowiązywać dzień po publikacji w Monitorze Polskim.
Turystyka paliwowa przy granicy
Jak relacjonował dziennikarz TVN24 Bartosz Bartkowiak, po wprowadzeniu limitów cen na stacjach paliw w Polsce widać wzmożony ruch, zwłaszcza w rejonach przygranicznych. - Po polskiej stronie samochodów na stacjach benzynowych jest sporo - zwłaszcza tych z niemieckimi rejestracjami - mówił.
Wskazał, że w Lubieszynie, tuż przy granicy z Niemcami, olej napędowy kosztuje obecnie 7,54 zł za litr, a kolejki do dystrybutorów są coraz dłuższe. Dziennikarz zwrócił uwagę, że taka sytuacja rodzi pytanie, czy masowe tankowanie przez kierowców z Niemiec nie doprowadzi do braków paliwa po polskiej stronie.
Czytaj też: Braki, wywóz, turystyka paliwowa
Monitoring i interwencje
Bartkowiak podkreślił, że zgodnie ze słowami ministra energii, sytuacja na państwowych stacjach należących do Orlenu jest na bieżąco monitorowana. Wdrożono procedury, które mają śledzić ruch na stacjach oraz stan paliwa w magazynach.
Dziennikarz przytoczył opinię ekonomisty dr. hab. Jarosława Korpysa z Uniwersytetu Szczecińskiego, który ocenił w rozmowie z TVN24, że decyzja o limitacji cen to "ruch w dobrym kierunku".
- W takich czasach rząd musi interweniować. Odchodzimy od gospodarki niesterowanej, przechodzimy w gospodarkę sterowaną, ale tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z szokami na rynku. A tu rzeczywiście mamy szok popytowo-podażowy - wyjaśnił Korpys.
Wyraźne różnice cenowe
Dziennikarz Bartosz Bartkowiak podsumował, że różnice cenowe między Polską a Niemcami są obecnie bardzo wyraźne.
Za 1 litr benzyny 95 w Niemczech trzeba zapłacić 1,43 euro, a za diesla - 1,77 euro. Oznacza to, że tankując w Polsce, kierowcy z Niemiec oszczędzają od 50 do 70 eurocentów na litrze.
- Stacje w okolicach Lubieszyna sprawiają wrażenie obleganych - dodał Bartkowiak, podkreślając, że sytuacja nasiliła się po nocnej zmianie cen, gdy paliwo w Polsce potaniało o około 1,20 zł na litrze.
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki