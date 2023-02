Ustawa wiatrakowa w sejmowych komisjach. Odrzucono wszystkie poprawki opozycji

We wtorek na posiedzeniu połączonych komisji energii i samorządu terytorialnego głosowane były poprawki do tak zwanej ustawy wiatrakowej, zgłoszone w drugim czytaniu. Posłowie odrzucili wszystkie propozycje opozycji. Akceptacji komisji nie znalazła poprawka Solidarnej Polski, która chciała, aby lokalizacja wiatraków w Polsce wynosiła minimum 1000 metrów od zabudowy.

We wtorek w Sejmie Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej omawiały poprawki, które zostały zgłoszone w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw, czyli do ustawy odległościowej. W trakcie drugiego czytania do projektu zgłoszono 16 poprawek.