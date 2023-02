Decyzja posłów w sprawie ustawy wiatrakowej

Nowela ustawy wiatrakowej uchwalona przez Sejm

KPO i 37 kamieni milowych

700 metrów od wiatraka - potencjalne skutki poprawki

Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, informował wcześniej, że przyjęcie poprawki o zmianie odległości minimalnej od wiatraków z 500 na 700 metrów "to dalsze blokowanie energetyki wiatrowej na lądzie". - Tylko szeroko konsultowane i zaakceptowane przez stronę rządową i samorządową 500 metrów gwarantowało nowe megawaty wiatru już w ciągu 2 lat, a w kolejnych latach nawet do 22 GW - tłumaczył

"W czterech województwach do kosza trafią wszystkie przygotowane plany – to mazowieckie, kujawsko-pomorskie, śląskie i małopolskie. To potwierdza, że procedowane zmiany tylko fikcyjnie mają na celu odblokowanie energetyki wiatrowej na lądzie. Ta ustawa bez 500 metrów to bubel prawny, a wyniki analizy tylko potwierdzają szkodliwa jest zaproponowana poprawka" - napisało PSEW w informacji dla mediów.