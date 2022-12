Ważny projekt w sejmowej zamrażarce. Minister klimatu zgłosiła poprawkę

Anna Moskwa o zmianach w ustawie wiatrakowej

W jej ocenie, "to jest coś, co by dawało wymierne korzyści, gdzie tania, czysta, dobra energia jest absolutną wartością w społecznościach lokalnych". - Widzimy to, że samorządy podejmują projekty na rzecz samowystarczalności na swoim poziomie, więc to by było coś, co by dało na pewno większą akceptację społeczną dla tego rozwiązania i też z drugiej strony, by usuwało dowolność efektu tego dialogu, który na poziomie lokalnym mógłby być prowadzony - dodała minister.