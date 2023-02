Poprawka do ustawy wiatrakowej "wyrzuci do kosza aż 84 procent planów"

Posłowie pracują nad ustawą, która ma poprawić dostęp do zielonej energii z wiatraków, ale wprowadzona przez nich zmiana według ekspertów przyniesie odwrotny skutek. Minimalna odległość od zabudowań zgodnie z ostatnią poprawką ma zostać zwiększona z 500 do 700 metrów. Jak wynika z analizy Urban Consulting ta zmiana spowoduje, że aż 84 proc. planów zagospodarowania przestrzennego trafi do kosza.

Jak twierdzą autorzy, w czterech województwach do kosza trafią wszystkie przygotowane plany – to mazowieckie, kujawsko-pomorskie, śląskie i małopolskie.

Przyjmując poprawkę zmieniająca odległość minimalną wiatraka od zabudowań 500 na 700 metrów, politycy zdecydują o wyrzuceniu do kosza 84 proc. z obowiązujących planów miejscowych. W skali wybranych województw oznacza to nawet 100 proc. Zamiast planować tam gdzie to już wcześniej było zaplanowane, będziemy planować obok, na nowo, a to zajmie kolejne lata – wynika z analizy Urban Consulting.