Jest decyzja Sejmu w sprawie ustawy wiatrakowej

Sejm odrzucił poprawki Senatu do tak zwanej ustawy wiatrakowej. To oznacza, że w nowych przepisach znajdzie się kryterium 700 metrów odległości od zabudowań mieszkalnych w przypadku nowych inwestycji w farmy wiatrowe.

Ustawa w wersji, w której rząd skierował ją do Sejmu, przewidywała 500 metrów, jednak sejmowa komisja ds. energii przyjęła poprawkę podnoszącą tę odległość do 700 metrów. W takiej formie ustawa trafiła do Senatu, który przyjął poprawkę ponownie obniżającą odległość minimalną do 500 metrów. Posłowie ostatecznie odrzucili tę i inne poprawki Senatu.