"Osobiście dopilnujemy, żeby żadne zdanie w tym projekcie nie budziło najmniejszych wątpliwości czy emocji"

Hołownia: ustawa w naszej ocenie powinna być jeszcze w paru punktach przepracowana

Do sprawy odnieśli się w piątek podczas konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz szef Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk . Jak przekazał Hołownia, "projekt poselski, który został wniesiony do wysokiej izby, jest procedowany. W tej chwili trwają nad nim prace wnioskodawców".

- Być może zostaną zgłoszone autopoprawki dotyczące najbardziej spornych kwestii. Praca w komisji też będzie miała swoją wagę. Ludzie będą mogli z różnych stron przyjść, wypowiedzieć się, wskazać na rzeczy, które budzą ich niepokój. Może pewne rzeczy trzeba do tej ustawy jeszcze dodać. To jest normalny proces tworzenia prawa - kontynuował.

- Podstawowym celem tej ustawy jest zrobienie tego, czego nie zrobił rząd Mateusza Morawieckiego . Wtedy, kiedy był rządem więcej niż 14-dniowym. Teraz próbuje to robić, kiedy jest rządem 14-dniowym, czyli zamrożenie cen energii. Mieli na to dwa i pół miesiąca, choćby wtedy, kiedy trzymali zamknięty Sejm - dodał.

Jak stwierdził, "Polki i Polacy nie mogą czekać za długo na te regulacje. Ten projekt, który posłowie złożyli, idzie szerzej i idzie do źródła problemu. Wiemy, jak przez osiem lat blokowane były odnawialne źródła energii. Jak uzależniano nas tylko i wyłącznie od węgla i od innych węglowodorów. Zapowiadaliśmy to w kampanii, nasze ugrupowania, że chcemy zmiany w tym zakresie".

- Wczoraj była mowa o wywłaszczeniach. Okazało się, że o żadnych wywłaszczeniach z tej ustawy nie ma mowy. Wczoraj wieczorem była, jak to się mówi w języku młodzieżowym inba, że jakiś lobbysta pracujący na rzecz kogoś znalazł się w metadanych pliku tej ustawy. Okazało się, że jest to Bogu ducha winny pracownik Kancelarii Sejmu, który wskanowuje teksty ustaw do systemu i robił to również, kiedy PiS w tej izbie miał większość - powiedział marszałek Sejmu.