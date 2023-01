Nieoczekiwana poprawka PiS. Wiceminister komentuje

Z całą pewnością jest to bardziej ograniczające - powiedział w programie "Jeden na Jeden" na antenie TVN24 wiceminister finansów Artur Soboń, odnosząc się do poprawki o zmianie odległości minimalnej wiatraków od zabudowań. Polityk podkreślał, że w ustawie "nie chodzi o jak największą liczbę wiatraków". - Gmina, lokalna społeczność dostanie narzędzie planistyczne, tak aby w konsensusie z mieszkańcami realizować takie inwestycje tam, gdzie chcą - mówił.

Nieoczekiwanie wprowadzona w czwartek poprawka do rządowego projektu zmiany ustawy o inwestycjach w energetykę wiatrową - tzw. odległościowej - zwiększa z 500 do 700 m minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od zabudowy, z zastrzeżeniem, że chodzi jedynie o budynki mieszkalne lub z funkcją mieszkalną.

Soboń: nowe odległości mieszą się w standardach UE

Artur Soboń odniósł się również do zarzutów opozycji o zbytnie uleganie Solidarnej Polsce, która była przeciwna wejściu w życie nowelizacji ustawy wiatrakowej w pierwotnej formie. - Zawsze kompromis jest lepszy, jeżeli uda się go osiągnąć. (...) Dzięki projektowi będziemy bić kolejne rekordy, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii w systemie. Kiedy była Platforma Obywatelska, to było 7 GW (zainstalowanej mocy - red.), dzisiaj jest 22 GW, za chwilę będzie 25 GW, do 2030 roku pewnie około 50 GW. Realizujemy inwestycje na morzu i lądzie - mówił.