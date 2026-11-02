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Z kraju

Ustawa przeszła przez Sejm i Senat. Może być problem natury konstytucyjnej

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Ministerstwo Finansów
Andrzej Domański o zmianach podatkowych i ewentualnym wecie prezydenta
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Ministerstwo Finansów ponownie złożyło projekt ustawy o zmianie progów podatkowych w PIT i stawki CIT - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. Projekt jest podobny do tego, który przeszedł już przez Sejm i Senat.

Złożenie tego projektu ma pozwolić na uniknięcie zastrzeżeń co do konstytucyjności nowych przepisów podatkowych - wynika z informacji PAP ze źródła zbliżonego do MF.

Zmiany stawek i progów

W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu została opublikowana informacja o pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

Projekt dotyczy zmian stawek i progów podatkowych w PIT oraz podniesienia stawki CIT i daniny solidarnościowej. Jego celem jest podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł. Stawka poniżej tego progu pozostanie na poziomie 12 proc.

Ponadto proponuje się wprowadzenie nowego progu obejmującego dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc.

Dochody powyżej 150 tys. zł zostaną objęte stawką 32 proc. 

Zmiany w ryczałcie od przychodów

Projekt wprowadza także zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Limit przychodów warunkujących możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem zostanie obniżony z 2 mln euro do 250 tys. euro. Poza tym podnosi z 4 do 5 proc. stawkę daniny solidarnościowej, którą nalicza się od dochodów przekraczających 1 mln zł rocznie, a także stawkę CIT dla firm o przychodach przekraczających 50 mln euro miesięcznie podnosi do 22 proc. z 19 proc. obecnie.

Projekt jest co do zasady tożsamy z ustawą, która została już uchwalona w Sejmie i która przeszła także ścieżkę legislacyjną w Senacie. Ustawa wróciła do Sejmu, który powinien teraz głosować nad poprawkami senackimi, jednak pojawiły się wątpliwości co do konstytucyjności tych zmian.

Budynek resortu finansów
Budynek resortu finansów
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Waloryzacja progów podatkowych

W trakcie prac w Sejmie do ustawy został wprowadzony przepis, który wprowadzał coroczną waloryzację progów podatkowych, a także zostały wykreślone przepisy o podwyżce VAT dla firm o przychodach ponad 50 mln euro. Senat wprowadził poprawki, które z jednej strony likwidują waloryzację progów podatkowych, ale także przywracają podwyżkę stawki CIT. Jednak już senaccy legislatorzy wskazywali, że przywrócenie podwyżki stawki CIT może zostać uznane za wyjście Senatu poza zakres ustawy uchwalonej przez Sejm i tym samym może zostać uznane za niekonstytucyjne. 

W efekcie MF zdecydowało się na ponowne złożenie projektu w tej wersji, w której był on przed sejmowymi poprawkami dotyczącymi stawek CIT i progów. 

Zmiany w podatkach niekorzystne dla podatników - jak np. podwyżka daniny solidarnościowej - muszą mieć co najmniej miesięczne vacatio legis, muszą więc zostać ogłoszone w Dzienniku Ustaw przed końcem listopada. Na to nakłada się jeszcze termin, jaki prezydent ma na podpisanie ustawy - to 21 dni. Tym samym, jeśli projekt zostałby uchwalony na kolejnym, rozpoczynającym się 17 listopada posiedzeniu Sejmu, wówczas ustawa mogłaby nie zostać opublikowana przed końcem listopada.

Źródło: PAP
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Tagi:
Ministerstwo FinansówPITPodatek CIT
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