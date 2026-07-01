Z kraju Co z ustawą o rynku kryptowalut? Jest decyzja komisji finansów Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Adrian Witczak: Prezydent broni środowiska osób, które na rynku kryptowalut korzystają Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: AdobeStock

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Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował przepisy rządowej ustawy o rynku kryptoaktywów 11 czerwca tego roku. Przekonywał, że rząd zamiast realnie rozwiązać problem "z uporem maniaka uprawia walkę z 'kryptocieniem'". Przy wcześniejszych wetach argumentował, że ustawy nadregulują rynek i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę.

W środę sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła wniosek o odrzucenie ostatniego prezydenckiego weta i opowiedziała się za jego odrzuceniem i - tym samym - ponownym uchwaleniem tej ustawy.

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Stanowisko Kancelarii Prezydenta RP

W trakcie prac komisji szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki ocenił, że stanowisko prezydenta jest jasne od wielu miesięcy. - Mam wrażenie, że zamiast zajmować się sprawami naprawdę istotnymi, w tym również znalezieniem kompromisu dotyczącego ustawy o kryptoaktywach, (...) chodzi tylko o to, żeby to polityczne zamieszanie trwało, żeby ten polityczny dym był cały czas wzburzany - stwierdził Bogucki.

- Jeżeli ktoś przeczytał trzy razy uzasadnienie weta prezydenta, to wie, z jakich powodów pan prezydent tę ustawę zawetował i (prezydent) będzie robił tak, dopóki nie będzie rozsądnego dialogu, który zaproponował w tej kwestii - powiedział Bogucki. Zauważył, że w historii polskiego parlamentaryzmu nie było takiej sytuacji, żeby "trzy razy właściwie tę samą ustawę z jakimś uporem zupełnie niezrozumiałym przedkładać prezydentowi w sytuacji, kiedy prezydent jasno mówi, dlaczego tej ustawy nie podpisze".

Oświadczenie Prezydenta RP Karola Nawrockiego. pic.twitter.com/GW7fMQAvY8 — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 11, 2026 Rozwiń

Argumenty rządu i resortu finansów

Z kolei wiceminister finansów Jurand Drop zwrócił uwagę, że 1 lipca minął okres przejściowy unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation), którego przepisy do polskiego prawa wdrażała zawetowana ustawa.

- Przez trzykrotne weto oznacza to wejście w życie nowego reżimu prawnego bez zapewnienia adekwatnych rozwiązań krajowych (...). Od 2 lipca polscy klienci zostają faktycznie pozbawieni jakiejkolwiek realnej ochrony regulacyjnej w obszarze kryptoaktywów - przekonywał Drop. Jak dodał, jednocześnie ponad 1,1 tys. przedsiębiorców wprowadzonych do rejestru walut wirtualnych "traci możliwość legalnego kontynuowania działalności na dotychczasowych zasadach, co prowadzi do sparaliżowania istotnej części rynku".

Zdaniem wiceministra, przyjęcie uwag przedstawionych w uzasadnieniu do prezydenckiego weta "skutkowałoby wytrąceniem organowi nadzoru najważniejszych narzędzi nadzorczych". - Zmiana ustawy zgodnie z propozycjami, które były zawarte w uzasadnieniach do weta, uniemożliwiałoby skuteczną i szybką walkę z podmiotami działającymi na szkołę klientów - zaznaczył Drop.

Głosy opozycji i posłów różnych klubów

W trakcie debaty poseł Henryk Kowalczyk (PiS) powiedział, że miał nadzieje, iż "po pierwszym wecie zacznie się merytoryczna dyskusja". - Kiedy jednak rząd przyjął ustawę bez zmiany ani jednej litery, to uznałem, że nie chodzi o rozwiązanie problemów, ale o znalezienie metody walki z prezydentem. Tylko że ten cel nie przynosi efektów - powiedział Kowalczyk.

Z kolei posłanka KO, wiceprzewodnicząca komisji finansów Krystyna Skowrońska oceniła, że w ustawie o krypotoaktywach chodzi wyłącznie o bezpieczeństwo. - Chciałabym tutaj przypomnieć, że prezydent zawetował ustawę dotyczącą programu SAFE, a potem wyszedł i powiedział, że to jest świetny program. Mam nadzieję, że jak się mówi - do trzech razy sztuka i że pan minister (Bogucki) pójdzie i przekaże prezydentowi, że to świetna ustawa - stwierdziła Skowrońska.

Poseł Adam Gomoła przypomniał z kolei, że Sejm może przystąpić do pracy nad projektem, który został złożony przez jego klub, czyli Polskę 2050. Bogucki odpowiadając na wystąpienia posłów, wskazał, że nie ma nowego projektu rządowego i że obecnie jedynym przedłożeniem jest to złożone przez Polskę 2050. - Prezydent chce wprowadzić do tego projektu poprawki, pytanie, czy uda się to zrobić w dialogu - zaznaczył.

Różne wersje ustawy

Zawetowana w czerwcu ustawa od poprzednich różniła się jedną poprawką kancelarii prezydenta, zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać i publikować w Biuletynie Informacji Publicznej raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów.

Poparcia parlamentu nie uzyskały inne poprawki prezydenta dotyczące m.in.:

wprowadzenia dodatkowej kontroli sądowej działań nadzorczych KNF,

skrócenia maksymalnego terminu, na jaki KNF może wydłużyć okres blokady rachunku lub wstrzymania transakcji (z 6 do 3 miesięcy),

wprowadzenia dodatkowej odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone blokadą rachunku wykonaną z naruszeniem prawa.

Główne założenia ustawy kryptowalutowej

Celem ustawy jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation), które ma uregulować rynek kryptoaktywów. Na mocy przepisów Komisja Nadzoru Finansowego ma sprawować nadzór nad tym rynkiem. Mogłaby ona m.in. blokować rachunki pieniężne lub kryptoaktywów lub wstrzymywać określone transakcje na 96 godzin, choć może to zostać przedłużone. Rząd chce, aby wydłużenie blokady nie mogło przekroczyć 6 miesięcy.

Przepisy zakładają, że stawka maksymalnej opłaty pobieranej od emitentów tokenów działających na rynku kryptoaktywów na rzecz KNF za sprawowanie nadzoru nad tym rynkiem ma wynieść 0,5 proc. Z kolei opłata uiszczana przez dostawców usług w zakresie kryptoaktywów miałaby nie przekraczać 0,4 procent.

Do uchwalenia ustawy - i tym samym do odrzucenia prezydenckiego weta - potrzebna jest większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

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