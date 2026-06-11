Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Ustawa o przedawnieniach podatkowych. Jest weto

|
Karol Nawrocki
Adrian Witczak: Prezydent broni środowiska osób, które na rynku kryptowalut korzystają
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Przemysław Piątkowski/PAP
Prezydent Karol Nawrocki zawetował w czwartek ustawę dotyczącą przedawnienia zobowiązań podatkowych. Jak zaznaczył, projekt przewidywał wprowadzenie instrumentów pozwalających organom państwa dochodzić roszczeń podatkowych po wielu latach, bez faktycznego ograniczenia czasowego.

"Państwo nie może tworzyć sytuacji, w której obywatel działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, a po latach dowiaduje się, że państwo znalazło tylną furtkę na obejście własnych reguł" - powiedział prezydent w nagraniu zamieszczonym na platformie X.

Jak podkreślił, państwo powinno budować relacje z obywatelami w oparciu o wzajemne zaufanie i nie może tworzyć rozwiązań pozwalających na obchodzenie własnych reguł po upływie ustawowych terminów.

Ryzyko ograniczenia prawa podatników do obrony

Prezydent zaznaczył, że ustawa zawierała pozytywne rozwiązanie polegające na likwidacji mechanizmu umożliwiającego zawieszanie biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych poprzez wszczęcie postępowania przed upływem pięcioletniego terminu. Jednocześnie jednak, jego zdaniem, projekt przewidywał wprowadzenie instrumentów pozwalających organom państwa dochodzić roszczeń podatkowych po wielu latach, bez faktycznego ograniczenia czasowego.

Jak wskazał Nawrocki, w efekcie podatnicy mogliby utracić gwarancję wynikającą z instytucji przedawnienia, podczas gdy urzędnicy zachowaliby możliwość dochodzenia należności w innym trybie. Ocenił, że rozwiązania te pozostają w sprzeczności z art. 2 oraz art. 217 konstytucji.

"Obywatel, opierając się na ustawowych terminach przedawnienia, powinien odzyskać spokój, wierząc, że jego zobowiązania podatkowe wygasły. Tymczasem zawetowana przeze mnie ustawa tworzyła mechanizmy pozwalające podważać tę zasadę poprzez wykorzystanie postępowań karnych skarbowych"- argumentował prezydent.

Nawrocki zwrócił również uwagę na ryzyko ograniczenia prawa podatników do obrony. Jak wskazał, po upływie terminu przedawnienia podatnicy zgodnie z prawem mogą zaprzestać przechowywania dokumentacji, podczas gdy nowe przepisy mogłyby narażać ich na postępowania prowadzone wiele lat później. Dodał także, że ustawa mogłaby prowadzić do zachwiania konstytucyjnej równowagi władz, ponieważ sądy karne uzyskałyby możliwość przejmowania kompetencji właściwych dla administracji skarbowej oraz sądów administracyjnych.

Inny sposób liczenia terminu przedawnienia

Sejm uchwalił nowelizację Ordynacji podatkowej oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy, która przewidywała m.in. zmianę sposobu liczenia terminu przedawnienia do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie z tytułu opodatkowania przychodów, które nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Oznacza to, że 5-letni termin przedawnienia prawa do wydania tego typu decyzji byłby liczony od końca roku kalendarzowego następującego po tym, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Prawo zakładało również usunięcie okoliczności zawieszenia biegu terminu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Wiele organizacji pracodawców zwracało uwagę na instrumentalne wykorzystywanie tego przepisu do wydłużenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Patryk Jaki
Premiera"Nieprawdopodobna hucpa"? Za co Jakiemu grozi do 10 lat więzienia
TVN24
Korweta Bojkij w ogniu po ataku na Petersburg-0002
"Hańba" dla rosyjskiej floty. Trafiono "jeden z najlepszych okrętów"
Tatiana Serwetnyk
Monika Horna-Cieślak
"Po prostu się boję". Kulisy pracy w Biurze Rzecznika Praw Dziecka 
Agata Listoś-Kostrzewa, Justyna Suchecka
Udostępnij:
Tagi:
Prezydent RPKarol NawrockiPodatkiWeto
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Przewozili 130 tysięcy dolarów w bagażach (zdj. ilustracyjne)
Mają miliardy liczone w dolarach i będzie ich więcej. Polska na czele Europy
Z kraju
shutterstock_2480386025 CHIANG MAI, TAJLANDIA 25 CZERWCA 2024: Smartfon Apple iPhone 13 Pro z aplikacją Spotify na ekranie. Spotify to cyfrowa usługa muzyczna, która zapewnia dostęp do milionów utworów
Skandaliczne treści na Spotify. Platforma usunęła dziesiątki tysięcy odcinków
Tech
Karol Nawrocki
Trzecie weto w sprawie kryptoaktywów. Tusk: jest w to chyba bardziej uwikłany, niż wszyscy myśleli
Z kraju
shutterstock_2690171729_1
Nowy-stary przewoźnik kolejowy chce wrócić na polskie tory
Z kraju
space x 02
Rekordowy debiut SpaceX coraz bliżej. Rynek wstrzymuje oddech
Tech
euro pieniadze monety kasa shutterstock_2469511877
Europejski Bank Centralny zdecydował o wysokości stóp procentowych
Rynki
Chiny dążą do samowystarczalności
ChatGPT jako narzędzie propagandy. OpenAI wskazuje na działania z Chin
Tech
pap_20240529_0YH
Dwie emerytury i setki tysięcy euro oszczędności. Jaki majątek ma Janusz Lewandowski
Z kraju
Daniel Obajtek
Zegarki i dzieła sztuki za blisko 300 tysięcy złotych. Oświadczenie Daniela Obajtka
Z kraju
Wall street
OpenAI, Anthropic i Perplexity patrzą na giełdę. To może być test dla całego rynku
Tech
Paliwo, stacja benzynowa
Ceny na stacjach w piątek. Nowe obwieszczenie
Z kraju
Dominik Tarczyński
Europoseł z sześcioma nieruchomościami
Z kraju
pap_20251208_0L0
Oto majątek europosła Brauna
Z kraju
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Ceny ropy w górę po atakach na Bliskim Wschodzie
Rynki
Donald Trump
Trump o wzroście cen w USA: kocham inflację
Ze świata
benzyna dystrybutor paliwo shutterstock_1922799440
W czwartek niższe ceny na stacjach paliw
Moto
Fakty po faktach - Krzysztof Gawkowski
Gawkowski o "czerwonych liniach" AI. "Musimy iść z duchem czasu"
Z kraju
Nowy Jork USA
Inflacja w USA najwyższa od lat. "Może nie ostygnąć aż do przyszłego roku"
Ze świata
Seniorki straciły oszczędności życia (zdj. ilustracyjne)
Kryzys emerytalny na horyzoncie. Uderzy w kieszenie seniorów w USA
Ze świata
tankowanie benzyna stacja paliwo
Różnice cen paliw na stacjach. Gdzie jest najtaniej w Polsce?
Z kraju
Claude
Potężny model AI trafia do użytkowników. Wcześniej budził obawy
Tech
samochód kierownica dłonie
Zmiany dla kierowców. Wchodzą nowe przepisy
Moto
Kobieta wpłaciła zaliczkę za wynajem i już jej nie odzyskała (zdj. ilustracyjne)
Awaria w dużym banku. Problemy z płatnościami Blikiem i nie tylko
Z kraju
pap_20250220_1UK
Nowe skanery na Lotnisku Chopina już wkrótce. Pomogą znieść limit płynów
Turystyka
Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Duże dostawy do Europy. Saudyjski eksport paliwa rośnie
Ze świata
ropa naftowa
Na rynku ropy niespokojnie. "Nadal jest chęć porozumienia"
Rynki
Kuba, Hawana
70 procent kraju bez prądu. Ludzie wychodzą na ulice
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Główna wygrana w Lotto Plus, a kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
paliwo benzyna stacja paliw benzynowa shutterstock_2760215327
Tankowanie w środę. Na stacjach drożej
Moto
shutterstock_2226406283
Warszawa traci przewagę. "To nie tylko chwilowa anomalia, ale trend"
Nieruchomości

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica