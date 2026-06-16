Z kraju Rząd przyjmuje projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków Alicja Skiba |

Adam Szłapka, rzecznik prasowy rządu, ogłasza przyjęcie projektu ustawy ws. podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Jak dodał, jest to związane z projektem "Ceny Paliwa Niżej" i "to jest rozwiązanie, które stanowi odpowiedź na nadzwyczajną sytuację firm w branży paliwowej".

Szłapka: ktoś będzie musiał zapłacić za zysk

- To jest oczywiście projekt, który jest związany z kryzysem na rynku paliwowym, związanym z wojną w Zatoce Perskiej. W tym projekcie chodzi o to, żeby ograniczyć ponadnormatywne zyski konkretnych spółek, które zyskiwały na tym, że paliwo po prostu stało się droższe - powiedział rzecznik rządu na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

- Tak czy inaczej za ten zysk będzie musiał zapłacić - dodał.

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Podatek windfall tax

Projekt ustawy zakłada, że producenci i sprzedawcy paliw ciekłych zapłacą łącznie 4 mld zł podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie podwyższonych cen paliw. Stawka podatku ma wynosić 60 proc., a podstawę opodatkowania stanowić będzie nadwyżka przychodów ponad kwotę przychodów, jaka zostałaby osiągnięta przez tego podatnika przy zastosowaniu marży referencyjnej.

Rokiem referencyjnym będzie rok obrotowy zakończony przed 1 marca 2026 r. Opodatkowaniu podlegać ma nadwyżka ponad 20 proc. wzrostu przychodów.

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