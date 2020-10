Fogiel: będą rekompensaty dla hodowców, którzy stracą przez ustawę o ochronie zwierząt

"Rządzący powinni myśleć także o skutkach"

Odnosząc się do zapisów zawartych w ustawie, Marcin Kierwiński (KO) zauważył, że etyczne podchodzenie do zwierząt jest rzeczą "bezsprzeczną", natomiast wciąż "nieprzemyślana" przez PiS pozostaje kwestia bezpieczeństwa gospodarczego. - Kwestia wolności gospodarczej, odszkodowań, rekompensat, przygotowania niezbędnego czasu, aby przedsiębiorcy, którzy stracą na tej ustawie, mogli zmienić branże, mogli przyjąć rozwiązania, które zabezpieczają los ich i ich rodzin - wyliczał.

Zwrócił także uwagę na kwestię odszkodowań dla pracowników tych przedsiębiorców, którzy na tej ustawie stracą. - My takie rozwiązania zgłaszaliśmy w parlamencie, mówiliśmy, że obowiązkiem rządzących, jest o tym pomyśleć - przypomniał. - Nie znaleźliśmy zrozumienia - dodał. Zapowiedział, że politycy PO będą wracać do kwestii minimalizacji wpływu tej ustawy na życie gospodarcze. - Zarówno w Senacie, jak i może potem jeszcze raz w Sejmie - dodał, podkreślając, że to powinno być rolą rządzących. - Skoro rządzący przyszli do Sejmu z taką ustawą, powinni myśleć także o jej skutkach - podkreślił.