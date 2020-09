"Tylko jedna osoba zabierała głos". Prezes PiS ostrzegł posłów

W czwartek w Sejmie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie klubu Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska powiedziała, że "to spotkanie było poświęcone tylko jednemu tematowi i tylko jedna osoba zabierała głos - był to pan prezes Jarosław Kaczyński". - Tematem była dyscyplina podczas dzisiejszego głosowania nad ustawą o ochronie zwierząt - wskazała.

- Prezes bardzo stanowczo ostrzegł tych, którzy by chcieli inaczej głosować, niż wskazuje to partia, ale też powiedział, że konsekwencją ewentualnej niesubordynacji mogą być bardzo poważne konsekwencje wobec osób, które tak postąpią, łącznie z zawieszeniem w prawach członka partii, utratą wszelkich stanowisk i funkcji zarówno w Sejmie, jak i w okręgach - powiedział.

Poprawki do ustawy

- Chciałem zgłosić poprawki, które zapowiadałem podczas swojego wystąpienia. To są poprawki przywracające zakaz uboju rytualnego, dające ekwiwalent za utracone korzyści, jak również mówiące o tym, że organizacje pozarządowe będą mogły kontrolować i w rażących wypadkach odebrać zwierzę, ale z asystą policji. Jeżeli policja bądź urzędnik, który będzie razem z nimi, uzna, że jest to niezasadne, taka kontrola nie będzie się odbywać. Koszty w przypadku nieuzasadnionej kontroli poniosą ci, którzy zarządzili ją niesłusznie, gdy kontrola będzie słuszna (...) wtedy te koszty będzie ponosić osoba, która dopuściła się drastycznych zachowań - mówił Suski.

Jednocześnie parlamentarzysta zgłosił wniosek o przejście do trzeciego czytania. - Chciałbym zgłosić wniosek o przejście do trzeciego czytania projektu ustawy (...), bez odsyłania do komisji poprawek i wniosków zgłoszonych do tego projektu ustawy - wyjaśnił Suski.