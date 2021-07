Projekt w sprawie lasów w Jaworznie. Jest decyzja rządu

Dwa lata na możliwą zamianę terenów należących do Lasów Państwowych na inne grunty należące do Skarbu Państwa - taki okres czasu uwzględniono w projekcie, który przyjęła Rada Ministrów. Po zamianie na tych terenach ma być możliwe prowadzenie gospodarki leśnej - chodzi tu między innymi o grunty w Jaworznie. To właśnie tam ma powstać fabryka polskich samochodów elektrycznych Izera.

"Chodzi o wspieranie rozwoju"

Co z obszarami chronionymi?

KPRM poinformowała, że projekt dodatkowo przewiduje możliwość dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości SP położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów SP z nimi sąsiadujących na lasy, grunty i inne nieruchomości, gdy będzie to niezbędne do realizacji celów określonych w nowych przepisach.

W maju br. grupa posłów PiS skierowała do prac w Sejmie projekt ustawy mający również dać większą możliwość niż obecnie zamiany terenów należących do Lasów Państwowych. Spotkał się on jednak z krytyką opozycji i organizacji ekologicznych. Ostatecznie projekt ten został wycofany z niższej izby parlamentu, po tym jak większość na komisji zdobył wniosek o odrzucenie go w pierwszym czytaniu.