"Wygląda to na większe plany zmian na rynku bankowym". Posłanka o "wrzutce" do projektu o dodatku węglowym

Sejm zajmuje się rządowym projektem ustawy o dodatku węglowym. - W tej ustawie rząd chce wzmocnić pozycję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w procedurze przejęcia banków. Nie wiem, co to ma wspólnego z bezpieczeństwem energetycznym - mówiła podczas obrad niższej izby parlamentu posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska.

"Chcecie to zrobić wrzutką nocną do ustawy węglowej"

Dodała, że nie wie, "co to ma wspólnego z bezpieczeństwem energetycznym", i że ma nadzieję, iż przedstawiciele rządu to wyjaśnią przed Sejmem.

- Chcecie to zrobić wrzutką nocną do ustawy węglowej, jeszcze nie procedując tych przepisów w komisji finansów publicznych. Wygląda to, szczerze mówiąc, na większe plany zmian właścicielskich na rynku bankowym. Plan Zdzisława 2.0 jest wrzutką do ustawy węglowej, dlatego składam wniosek o skierowanie projektu ustawy również do procedowania w komisji finansów publicznych - powiedziała posłanka. Ostatecznie projekt został skierowany do obu komisji.