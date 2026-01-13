Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Ustawa budżetowa na biurku prezydenta. "Dopuszczam każdą możliwość"

Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem
Minister finansów o wydatkach z budżetu państwa na zdrowie
Źródło: TVN24
Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła ustawa budżetowa na 2026 rok - jedyna ustawa w Polsce, wobec której prezydent nie ma prawa weta. Karol Nawrocki ma siedem dni na decyzję; może podpisać dokument lub skierować go do Trybunału Konstytucyjnego.

Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła we wtorek ustawa budżetowa na 2026 r. - poinformował na X szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Przypomniał, że to jedyna ustawa, wobec której prezydentowi nie przysługuje prawo weta.

Tydzień na decyzję

"Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła dzisiaj ustawa budżetowa. Jest to jedyna ustawa, wobec której w myśl zapisów Konstytucji, nie przysługuje Prezydentowi RP prawo weta" - napisał Bogucki na X.

Prezydent Karol Nawrocki zgodnie z prawem w ciągu 7 dni podejmie decyzję w sprawie budżetu. Bogucki przypomniał, że prezydent RP może ustawę budżetową podpisać albo skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego - po jej podpisaniu albo bez złożenia podpisu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
Michał Istel
Karol Nawrocki na rozpoczęciu roku szkolnego
"Kompromitacja". Prezydent wiedział, co wetuje?
Justyna Suchecka
shutterstock_2466205459
Były składki, nie ma składek. Takie rzeczy tylko w ZUS-ie
Agata Listoś-Kostrzewa

Wątpliwości wokół budżetu

W piątek posłowie przyjęli 10 poprawek Senatu do ustawy budżetowej na 2026 r. i zakończyli prace nad tym aktem prawnym.

We wtorek prezydent Karol Nawrocki ocenił na briefingu w Londynie, że jest dużo wątpliwości wokół polskiego budżetu. Zapowiedział, że jego decyzja co do podpisania tej ustawy albo skierowania jej do TK zapadnie w odpowiednim terminie. - Nie wiem co zrobię, dopuszczam każdą możliwość - oświadczył.

W poniedziałek minister finansów Andrzej Domański poinformował w Polsat News, że w przypadku skierowania przez prezydenta ustawy budżetowej na 2026 r. do TK, rząd będzie rządził na podstawie projektu budżetu złożonego do Sejmu.

Szef MF dodał, że w praktyce oznaczałoby to brak dodatkowych środków dla służb - Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i dla Agencji Wywiadu, które zapewniono na etapie prac sejmowych, a także brak dołożonych na etapie prac parlamentarnych dodatkowych środków na naukę. Podkreślił, że do czasu opublikowania ustawy budżetowej niemożliwe będzie również wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń w sferze budżetowej.

Domański zaznaczył jednak, że jest optymistą i sądzi, że prezydent Nawrocki podpisze ustawę budżetową na ten rok

Ponad 200 mld na obronność

Ustawa budżetowa na ten rok zakłada, że wydatki państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie nie wyższym niż 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano na 647,2 mld zł. Wpływy z VAT mają wynieść 341,5 mld zł, 103,3 mld zł budżet ma uzyskać z akcyzy, 80,4 mld zł z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz 32 mld zł z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Zgodnie z ustawą relacja państwowego długu publicznego do PKB ukształtuje się na poziomie 53,8 proc., pozostając poniżej progu ostrożnościowego 55 proc. określonego w ustawie o finansach publicznych.

W tegorocznym budżecie zaplanowano wydatki na obronę narodową, przekraczające 200 mld zł, co odpowiada 4,81 proc. PKB. Środki te mają być przeznaczone na modernizację armii i wsparcie systemu bezpieczeństwa. Na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł, co stanowi 6,81 proc. PKB, a priorytetem dla rządu mają być inwestycje w infrastrukturę medyczną i kadry. Nakłady na drogi i kolej wyniosą 53,9 mld zł, w tym 20,1 mld zł z budżetu państwa.

W piątek posłowie przyjęli 10 poprawek Senatu do budżetu. Wśród nich jest m.in. przekazanie dodatkowych środków, ok. 3 mln zł, na program zakupu książek przez Bibliotekę Narodową. Pieniądze te mają pochodzić z budżetu Trybunału Konstytucyjnego. Inna senacka poprawka polega na przesunięciu ok. 5 mln zł na Europejskie Centrum Solidarności z budżetu m.in. Instytutu Pamięci Narodowej.

Sejm poparł także zmianę zmniejszającą budżet Trybunału Konstytucyjnego o 3 mln zł; kwota ta posłuży przygotowaniu światowego zjazdu skautów, tzw. Jamboree, a także przesunięcie środków z wydatków bieżących przeznaczonych na cyberbezpieczeństwo, na wydatki osobowe, aby można było zwiększyć zatrudnienie osób zajmujących się tą dziedziną.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wk/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Przemysław Keler/KPRP

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiKancelaria Prezydenta RPBudżet państwa
Zobacz także:
biuro biurowiec praca okna okno shutterstock_524094316-1
Fala wniosków do ZUS. Można zyskać więcej urlopu
Dla pracownika
Półprzewodniki, naukowcy, laboratorium
Polska stawia na półprzewodniki. Rząd ujawnia plan
Handel
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Stabilny wzrost mimo napięć. Bank Światowy ostrzega przed długiem
Z kraju
Fabryka samochodów w Tychach
Zwolnienia w polskiej fabryce, setki osób stracą pracę
Paulina Karpińska
Tankowce w terminalu Caspian Pipeline Consortium
Drony uderzają w tankowce na Morzu Czarnym. Spadek wydobycia ropy w Kazachstanie
Ze świata
Elektrownia jądrowa w Polsce. Powstały modele finansowo-biznesowe
Arabelle będzie napędzała pierwszą polską elektrownię jądrową
Z kraju
Położyła utarg na dachu samochodu i odjechała. Frunące banknoty zebrali inni kierowcy
Od tej kwoty zaczyna się bogactwo. Polacy wskazali próg
Z kraju
shutterstock_1202645383 Seattle, Waszyngton / USA - 04.10.2018 Sklep Microsoft Store w University Village w Seattle w stanie Waszyngton
Trump dogadał się z gigantem i zapowiedział kolejne zmiany. "W najbliższych tygodniach"
Elon Musk
Musk zabrał głos w sprawie weta prezydenta Nawrockiego
Ze świata
Jerome Powell
Światowi bankierzy murem za szefem Fed. "Pełnił funkcję z uczciwością"
Ze świata
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
"Awaria została usunięta". Komunikat spółki
Z kraju
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Wielka sieć szykuje zwolnienia grupowe
Handel
Miłosz Motyka
Minister o groźnym incydencie. "Takiego typu ataków jeszcze nie było"
shutterstock_2466205459
Były składki, nie ma składek. Takie rzeczy tylko w ZUS-ie
Agata Listoś-Kostrzewa
Donald Trump
Fala krytyki po słowach Trumpa. "To kompletny odjazd"
Ze świata
warszawa - Luke79 shutterstock_2692460347
"Szkodzą ludziom". Minister zabiera głos
Z kraju
Domy mieszkalne w małym miasteczku w pobliżu pól uprawnych, widok z lotu ptaka
"Złożyłem wniosek o zwrot 22,4 tysiąca złotych". Czeka do dziś
Joanna Rubin-Sobolewska
Donald Trump
Decyzja "niezgodna z prawem". "Jedna rażąca wspólna cecha"
Ze świata
Maduro, Celia Flores
Giełda ostro w górę po akcji sił USA
Rynki
Ustawa ma zakazać deweloperom sprzedaży pseudometrów (zdj. ilustracyjne)
Ogromny rynek w Polsce. "Presja na szybką realizację"
Nieruchomości
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
"Zaskoczenie" na rynku. "Możliwa jest dyskusja o obniżkach stóp"
Z kraju
Donald Trump
Trump: jeśli sąd to unieważni, mamy przerąbane
Ze świata
Merz i Modi
"Dla UE i Niemiec kraj ten stanowi ogromną szansę"
Ze świata
shutterstock_1118068103
Apple i Google łączą siły
Protesty w Iranie
Brutalnie tłumione protesty. Komisja Europejska gotowa na sankcje
Ze świata
Donald Trump
Republikańscy senatorowie krytykują ruch administracji Trumpa. "Pod znakiem zapytania stoi niezależność i wiarygodność"
Ze świata
Zdjęcia przedstawiające Kim Dzong Una prezentującego nowy okręt wojenny o wyporności 5000 ton
Niespotykana reakcja na przemowę Kim Dzong Una. "Nagle opuścili salę"
Ze świata
Nuuk, Grenlandia
Inwestorzy pytają o Grenlandię. Notowania wystrzeliły
Ze świata
Cezary Tomczyk (P), gen. dyw. Karol Molenda (2P), Ruta Elvikis (L), gen. bryg. Mathew Wenthe (2L)
Polska ramię w ramię z USA. "Wchodzimy w fazę działań operacyjnych"
Z kraju
shutterstock_2688933339
"Tworzenie i rozpowszechnianie obrazów rozebranych ludzi". Jest reakcja

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica