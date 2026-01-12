NIK bierze się za budżet, NBP i spółki Skarbu Państwa

Wilkowicz o projekcie budżetu na 2026 rok Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

NIK w tym roku zbada, czy projekt ustawy budżetowej na 2026 i jego uzasadnienie zostały opracowane prawidłowo - podano w planie pracy NIK na 2026 rok.

Budżet i NBP pod lupą NIK

Pytanie, jakie zada NIK, brzmi :"Czy projekt ustawy budżetowej na rok 2026 i uzasadnienie tego projektu zostały opracowane prawidłowo i rzetelnie, a Minister Finansów podjął możliwe działania na rzecz ograniczenia nierównowagi finansowej państwa i realizację celów zapisanych w 'Średniookresowym planie budżetowo-strukturalnym na lata 2025–2028'".

NIK chce też sprawdzić wybrane elementy działalności i gospodarki finansowej Narodowego Banku Polskiego.

Pytanie, jakie w toku kontroli zada NIK, brzmi: "Czy wybrane zadania i elementy gospodarki finansowej NBP były realizowane w sposób zgodny z przepisami, oszczędny i celowy".

NIK przyjrzy się również spółkom Skarbu Państwa

NIK planuje sprawdzić zatrudnianie i wynagradzanie członków organów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

W tym przypadku pytanie NIK brzmi: "Czy były przestrzegane regulacje ustawowe i wewnętrzne w zakresie zatrudniania (w tym powoływania) oraz zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów spółek z udziałem Skarbu Państwa".

OGLĄDAJ: TVN24 HD