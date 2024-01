Kluczowa ustawa u prezydenta. "Narosły wokół tego różne mity"

Prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę budżetową na 2024 roku bez zbędnej zwłoki, w terminach, które go do tego obligują - powiedział w czwartek zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Piotr Ćwik w Programie I Polskiego Radia. Zwrócił uwagę, "że narosły wokół tego różne mity, mówiące o tym, że prezydent ma zakusy, żeby dążyć do rozwiązania parlamentu". - Nie było takiej narracji ze strony pana prezydenta - stwierdził.