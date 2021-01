Senat zaproponował ponad 100 poprawek do ustawy budżetowej

Przekazanie 4 miliardów złotych na dodatki dla pracowników medycznych walczących z COVID-19, dodatkowe 2,5 miliarda złotych na podwyżki dla nauczycieli oraz blisko 2 miliardy złotych między innymi na leczenie nowotworów - to niektóre z ponad stu poprawek, które Senat zaproponował do ustawy budżetowej na 2021 rok.

Poprawki Senatu do ustawy budżetowej

Senat zgłosił we wtorek do budżetu w sumie ponad 100 poprawek. Polegały one m.in. na przesunięciach środków z budżetów poszczególnych instytucji, bądź zwiększały limit wydatków budżetowych. Zdecydowana większość zmian miała też charakter lokalny. Dotyczyły one np. inwestycji drogowych, budowy oczyszczalni ścieków, poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, czy rozbudowy szpitali o dodatkowe oddziały.