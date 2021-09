Rząd chce dalej walczyć z lichwiarzami. Chwilówki mogą być tańsze

Resort sprawiedliwości pracuje nad projektem przepisów antylichwiarskich - powiedział Polskiej Agencji Prasowej wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. - Projekt ustawy uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - mówił.

Ustawa antylichwiarska

Poinformował, że w związku z tym został już uzyskany wpis do wykazu prac rządu w odniesieniu do takich zmian. - To daje MS "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych po to, aby ten projekt mógł być jak najszybciej przyjęty przez rząd, potem przez parlament i stał się obowiązującym prawem - powiedział wiceminister.