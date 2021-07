Poprawka Kukiz'15 do projektu ustawy anty-TVN przyjęta. Zakaz dla spółek Skarbu Państwa

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła do projektu nowelizacji ustawy medialnej poprawkę autorstwa Kukiz'15. Ma ona wykluczyć możliwość wykupu mediów prywatnych przez spółki Skarbu Państwa oraz spółki zależne. Jednak Biuro Legislacyjne Sejmu pytane przez posła KO Wojciecha Króla o status prawny spółek zależnych od spółek Skarbu Państwa nie było w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi.

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu podczas wtorkowego posiedzenia przyjęła wraz z poprawkami projekt nowelizacji ustawy medialnej. Przyjęto poprawkę zgłoszoną przez koło Kukiz'15, która wykluczałaby możliwość wykupu mediów prywatnych przez spółki Skarbu Państwa i spółki zależne. Za było 16 posłów, 1 przeciw i 1 głos był wstrzymujący.

Poprawka Kukiz'15

Poprawkę uzasadniał podczas posiedzenia Jarosław Sachajko z Kukiz'15. - Ma ona na celu rozwianie wątpliwości wielu posłów opozycji, jak również uściślenie intencji posłów wnioskodawców. Poprawka skutecznie zapobiega koncentrowaniu mediów w rękach publicznych, to znaczy że Skarb Państwa i państwowa osoba prawna, ani spółka z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa nie będzie mogła nabyć kolejnych mediów - mówił poseł Kukiz'15.

- Mam nadzieję, że bez względu na stanowisko do całej ustawy, ta poprawka znajdzie poparcie całej komisji, tak żebyśmy ten problem, który wielokrotnie był podnoszony w ostatnim czasie w mediach był jasny i klarowny - dodał.

Sachajko z Kukiz'15 o poprawce dotyczącej spółek Skarbu Państwa TVN24

Jak podkreślał, "dla Kukiz'15 ważne jest to, aby Polskę i Polaków traktować podmiotowo, traktować poważnie i wyprzedzać pojawiające się problemy, a nie robić to w ostatniej chwili specustawami, jak to w ostatnich kadencjach miało wielokrotnie miejsce".

Do tej poprawki odniósł się przedstawiciel wnioskodawców Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości. - Pan poseł słusznie zauważył, że byliśmy posądzani o to, że to jakaś spółka Skarbu Państwa będzie chciała kupić udziały, dementowaliśmy to, ale żeby nie było wątpliwości, to jesteśmy za przyjęciem tej poprawki, bo ona rzeczywiście pokazuje czystość intencji - powiedział zastępca przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Spółki Skarbu Państwa i ich spółki-córki

Z kolei Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej zwrócił się z pytaniem do Biura Legislacyjnego Sejmu, "czy spółka-córka tak zwana, czy spółka zależna od spółki Skarbu Państwa w świetle przepisów jest spółką Skarbu Państwa, czy nie".

- W tym momencie nie jesteśmy w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi panu posłowi, dlatego też bardzo byśmy prosili o ogłoszenie przerwy, jeżeli odpowiedź na to pytanie warunkuje dalszą pracę, a jeżeli nie, to udzielimy tej odpowiedzi w późniejszym terminie - powiedział przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sejmu obecny na posiedzeniu komisji.

W efekcie, Wojciech Król złożył wniosek o przerwę. - Chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie (...), dlatego że ja zwróciłem się do kilku spółek, które są spółkami zależnymi od spółek Skarbu Państwa z pytaniami w ramach kontroli poselskiej, zapytań poselskich i otrzymałem odpowiedź, że nie udzielą mi odpowiedzi, ponieważ nie są w świetle przepisów spółkami Skarbu Państwa, tylko spółkami zależnymi od spółek Skarbu Państwa - tłumaczył poseł KO.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami głos ponownie zabrał Jarosław Sachajko. - W poprawce jest napisane, że poprawka tyczy się spółki z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa, więc myślę, że na to pytanie, które było zadane przez poprzednika (Wojciecha Króla - red.) precyzyjnie mówimy, bo jest nawet dodane pośredni udział Skarbu Państwa, więc spółka-córka by w to wchodziła - ocenił poseł Kukiz'15.

Ostatecznie wniosek o przerwę został odrzucony.

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes