Minerały krytyczne. Sikorski leci na negocjacje

Wicepremier weźmie też udział w imprezie z okazji 250-lecia przyjaźni polsko-amerykańskiej.
Minerały i kwestia uzależnienia od Chin
Sikorski ma być jednym z kilkudziesięciu ministrów, którzy przyjadą do Waszyngtonu 4 lutego na spotkanie zwołane przez sekretarza stanu USA Marco Rubio.
Szczyt ma być poświęcony współpracy, by zredukować uzależnienie świata od minerałów wydobywanych i przetwarzanych przez Chiny.
To m.in. reakcja na ogłoszone w ub.r. przez Pekin kontrole eksportu tych materiałów, które zostały zawieszone po zawarciu porozumienia handlowego z USA.
Kolejna taka inicjatywa
Jest to już kolejna inicjatywa w tym obszarze; na początku stycznia w podobnym celu do Waszyngtonu przybyli ministrowie finansów szeregu państw z Ameryki Północnej, Europy i Azji.
Jak poinformowała ambasada, Sikorski weźmie też udział w inauguracji obchodów 250-lecia przyjaźni polsko-amerykańskiej, która odbędzie się w rezydencji ambasadora RP w Waszyngtonie tego samego dnia.
Podczas wizyty szef polskiej dyplomacji spotka się również z kongresmenami oraz udzieli wywiadów mediom amerykańskim.
Autorka/Autor: Pkarp/kris
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP