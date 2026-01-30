Minerały krytyczne. Sikorski leci na negocjacje

Sikorski: moglibyśmy stworzyć legion europejski Źródło: TVN24

Wicepremier weźmie też udział w imprezie z okazji 250-lecia przyjaźni polsko-amerykańskiej.

Minerały i kwestia uzależnienia od Chin

Sikorski ma być jednym z kilkudziesięciu ministrów, którzy przyjadą do Waszyngtonu 4 lutego na spotkanie zwołane przez sekretarza stanu USA Marco Rubio.

Szczyt ma być poświęcony współpracy, by zredukować uzależnienie świata od minerałów wydobywanych i przetwarzanych przez Chiny.

To m.in. reakcja na ogłoszone w ub.r. przez Pekin kontrole eksportu tych materiałów, które zostały zawieszone po zawarciu porozumienia handlowego z USA.

Kolejna taka inicjatywa

Jest to już kolejna inicjatywa w tym obszarze; na początku stycznia w podobnym celu do Waszyngtonu przybyli ministrowie finansów szeregu państw z Ameryki Północnej, Europy i Azji.

Jak poinformowała ambasada, Sikorski weźmie też udział w inauguracji obchodów 250-lecia przyjaźni polsko-amerykańskiej, która odbędzie się w rezydencji ambasadora RP w Waszyngtonie tego samego dnia.

Podczas wizyty szef polskiej dyplomacji spotka się również z kongresmenami oraz udzieli wywiadów mediom amerykańskim.

