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Z kraju

Koniec mitu USA. Polacy wskazali inny kierunek

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250 lat niepodległości USA. Relacja Piotra Kraśki z Nowego Jorku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: DW labs Incorporated / Shutterstock.com
Stany Zjednoczone przestały być dla Polaków wymarzonym miejscem emigracji - wynika z najnowszego sondażu. Inny kierunek jest na szczycie preferowanych destynacji.

Z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych CBOS, na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej", przeprowadził badanie dotyczące postrzegania USA jako kierunku emigracji przez Polaków. Wyniki sondażu pokazują wyraźną zmianę społeczną - Ameryka przestaje być wymarzonym miejscem do życia, a jej miejsce zajmują państwa Europy Zachodniej.

Gdzie wyemigrowaliby Polacy

Gdyby Polacy musieli opuścić kraj, najchętniej wybraliby:

  • państwa Europy Zachodniej - taką odpowiedź wskazało 42,3 procent ankietowanych;
  • do Stanów Zjednoczonych chciałoby wyemigrować zaledwie 11,7 procent respondentów;
  • 6,3 procent badanych rozważyłoby przeprowadzkę do krajów Dalekiego Wschodu takich jak Japonia czy Korea Południowa;
  • z kolei 18,6 procent uczestników sondażu wskazało inne kierunki lub regiony świata.

"DGP" podkreśli przy tym, że "USA coraz mniej atrakcyjne dla Polaków".

Poglądy a kierunek emigracji

Z badania wynika również, że sympatie wobec USA są częściowo uzależnione od poglądów politycznych. Największą skłonność do emigracji za ocean deklarują osoby identyfikujące się z prawicą - aż 18,6 procent z nich rozważyłoby wyjazd do Stanów Zjednoczonych.

Dla porównania, wśród respondentów o poglądach centrowych odsetek ten wynosi 9,3 procent, a wśród osób o poglądach lewicowych zaledwie 2 procent.

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Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"
Tagi:
USAEmigracja zarobkowa
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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