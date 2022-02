Sasin jedzie do USA po atom. W planach podpisanie umowy na małe reaktory jądrowe

czytaj dalej

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wciąż nie zdecydowała w sprawie przedłużenia koncesji dla TVN7. - Rozstrzygnięcie w sprawach koncesyjnych to jest jedno z pierwszych zadań, które są wymienione w ustawie dla konstytucyjnego organu jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - mówił "Wstajesz i weekend" w TVN24 Krzysztof Luft, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W jego ocenie, to że postępowanie toczy się od roku, "to jest rzecz zupełnie niesłychana".