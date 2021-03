Zawieszenie taryf na gigantów lotniczych. Porozumienie Brukseli z Waszyngtonem po 16 latach

Taryfy na samoloty, jak i inne produkty, nałożone na obie strony sporu Airbus-Boeing, mają być zawieszone na cztery miesiące - przekazała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To efekt rozmowy szefowej KE z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem.

Airbus-Boeing - spór trwający ponad 16 lat

- Jako symbol tego nowego początku prezydent Biden i ja zgodziliśmy się zawiesić wszystkie nasze taryfy nałożone w kontekście sporów Airbus-Boeing, zarówno na samoloty, jak i produkty inne niż lotnicze, na początkowy okres czterech miesięcy. Oboje zobowiązaliśmy się do skoncentrowania się na rozwiązywaniu naszych sporów dotyczących samolotów (...). To doskonała wiadomość dla biznesu i przemysłu po obu stronach Atlantyku oraz bardzo pozytywny sygnał dla naszej współpracy gospodarczej w nadchodzących latach - napisała von der Leyen w oświadczeniu.

Inne kwestie

Prezydent USA i szefowa KE omówili też współpracę w zakresie działań na rzecz klimatu. - Serdecznie podziękowałam prezydentowi Bidenowi za ponowne przystąpienie do porozumienia paryskiego. Uzgodniliśmy, że zajmiemy się tą kwestią przed (konferencją klimatyczną ONZ) COP26 w Glasgow w tym roku. W tym kontekście z radością powitam (specjalnego wysłannika USA do spraw klimatu) Johna Kerry'ego na następnym spotkaniu kolegium (komisarzy). Podziękowałam prezydentowi Bidenowi za zaproszenie do udziału w szczycie klimatycznym z okazji Dnia Ziemi, który zwołuje - wskazała.