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Z kraju

USA i Kanada powróciły do rozmów. "Ktoś powinien ustawić tych klaunów"

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J.D. Vance
Trump: Kanada żyje ze względu na Stany Zjednoczone
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: FABRICE COFFRINI/PAP/EPA
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Mimo fiaska rozmów handlowych między USA i Kanadą oraz eskalacji wojny celnej, obie strony nadal prowadzą negocjacje. Napięcie dodatkowo podgrzały słowa prezydenta Donalda Trumpa, który ostro skrytykował kanadyjskich przywódców i zagroził im dalszymi konsekwencjami.

Wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział, że negocjacje z Kanadą "trwają", choć jednocześnie zaznaczył, że musi "wysłać jasny i głośny sygnał premierowi Kanady, by przestał wykorzystywać mieszkańców Maine".

- Dość tego. Oczekujemy uczciwości w naszej polityce handlowej - dodał. Później nazwał Kanadę "stanem", choć dodał, że przez pomyłkę.

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Wypowiedź ta miała miejsce już po tym, gdy Trump zagroził kolejną rundą podwyżek ceł, zapowiadając podniesienie taryf na auta i ciężarówki z Kanady z 25 do 50 proc. od początku przyszłego roku. Dwa dni wcześniej w życie weszły inne 50 proc. cła na towary warte 20 mld dolarów, na co Kanada odpowiedziała analogicznym ruchem.

Już po wypowiedzi Vance'a, Trump ponownie zaatakował kanadyjskich przywódców - premiera Marka Carneya i premiera prowincji Ontario Douga Forda, nazywając ich "klaunami".

"Oni nie będą mogli dalej wykorzystywać Stanów Zjednoczonych - ich klucza do przetrwania. Pamiętajcie, że większość energii elektrycznej, ropy naftowej i gazu, które Kanada otrzymuje, jest transportowana przez USA" - napisał Trump na własnej platformie społecznościowej Truth Social. "Ktoś powinien ustawić tych klaunów do pionu, bo inaczej konsekwencje dla Kanady będą o wiele GORSZE!" - dodał.

Twierdził przy tym, że stopa bezrobocia w Kanadzie wynosi obecnie 10 proc. (w rzeczywistości: 6,4 proc. - red.) i szybko rośnie, a firmy kanadyjskie uciekają do Stanów Zjednoczonych.

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Fiasko negocjacji z Kanadą

Do ostrego sporu handlowego między sąsiadami doszło po tym, gdy obie strony nie doszły do porozumienia w sprawie nowego układu handlowego w ramach traktatu USMCA (obejmującego USA, Kanadę i Meksyk).

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Obie strony oskarżają się wzajemnie o to, że w ostatniej chwili wykoleiły negocjacje dodając niespodziewane żądania. Według kanadyjskiego premiera, żądania USA godziły w suwerenność Kanady.

Źródło: PAP
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Tagi:
CłaCła Donalda TrumpaKanadaUSA
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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