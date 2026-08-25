Z kraju USA i Kanada powróciły do rozmów. "Ktoś powinien ustawić tych klaunów" Oprac. Paulina Karpińska |

Trump: Kanada żyje ze względu na Stany Zjednoczone Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: FABRICE COFFRINI/PAP/EPA

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Wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział, że negocjacje z Kanadą "trwają", choć jednocześnie zaznaczył, że musi "wysłać jasny i głośny sygnał premierowi Kanady, by przestał wykorzystywać mieszkańców Maine".

- Dość tego. Oczekujemy uczciwości w naszej polityce handlowej - dodał. Później nazwał Kanadę "stanem", choć dodał, że przez pomyłkę.

Groźby Trumpa wobec Kanady. "Ich klucz do przetrwania"

Wypowiedź ta miała miejsce już po tym, gdy Trump zagroził kolejną rundą podwyżek ceł, zapowiadając podniesienie taryf na auta i ciężarówki z Kanady z 25 do 50 proc. od początku przyszłego roku. Dwa dni wcześniej w życie weszły inne 50 proc. cła na towary warte 20 mld dolarów, na co Kanada odpowiedziała analogicznym ruchem.

Już po wypowiedzi Vance'a, Trump ponownie zaatakował kanadyjskich przywódców - premiera Marka Carneya i premiera prowincji Ontario Douga Forda, nazywając ich "klaunami".

"Oni nie będą mogli dalej wykorzystywać Stanów Zjednoczonych - ich klucza do przetrwania. Pamiętajcie, że większość energii elektrycznej, ropy naftowej i gazu, które Kanada otrzymuje, jest transportowana przez USA" - napisał Trump na własnej platformie społecznościowej Truth Social. "Ktoś powinien ustawić tych klaunów do pionu, bo inaczej konsekwencje dla Kanady będą o wiele GORSZE!" - dodał.

Twierdził przy tym, że stopa bezrobocia w Kanadzie wynosi obecnie 10 proc. (w rzeczywistości: 6,4 proc. - red.) i szybko rośnie, a firmy kanadyjskie uciekają do Stanów Zjednoczonych.

Fiasko negocjacji z Kanadą

Do ostrego sporu handlowego między sąsiadami doszło po tym, gdy obie strony nie doszły do porozumienia w sprawie nowego układu handlowego w ramach traktatu USMCA (obejmującego USA, Kanadę i Meksyk).

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Obie strony oskarżają się wzajemnie o to, że w ostatniej chwili wykoleiły negocjacje dodając niespodziewane żądania. Według kanadyjskiego premiera, żądania USA godziły w suwerenność Kanady.