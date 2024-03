We wtorek upływa termin składania ofert na zakup Ursusa - przekazał syndyk Paweł Głodek. Wartość producenta ciągników i maszyn rolniczych oszacowano na 124 miliony złotych.

Syndyk masy upadłości Ursus S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie przekazał, że w ramach prowadzenia postępowania upadłościowego zaplanował konkurs ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa Ursus. Oferty na nabycie firmy należy składać w warszawskim biurze syndyka do 12 marca br. do godz. 16. - Oferty złożone na poczcie, jeśli nie zostaną doręczone syndykowi najpóźniej we wskazanym powyżej terminie, nie będą brały udziały w konkursie - poinformował Głodek.