Dłuższe urlopy dla rodziców wcześniaków. "Wierzymy, że nowy rząd nas nie zignoruje jak poprzedni"

Sytuacja jest taka: słyszymy za ścianą, że ktoś bije kogoś, żona męża czy mąż żonę. I nie do końca wiemy, o co chodzi w tej kłótni - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, komentując konflikt w Narodowym Banku Polskim pomiędzy Adamem Glapińskim i Pawłem Muchą. - To chyba nie o wynagrodzenia chodzi, to jest dużo poważniejsza rzecz - dodał. Pytany o wynik NBP w 2023 roku Kotecki stwierdził, że "będzie to grubo ponad 20 miliardów złotych" straty.