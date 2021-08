Dodatkowe dni urlopu dla pracowników PIP. Senat dał zielone światło

Będą dodatkowe dni wolne dla niektórych pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Nowelizację ustawy w tej sprawie jednogłośnie przyjął Senat. Trafi teraz ona do podpisu prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku.

Dla kogo dodatkowy urlop od 2022 roku

Zgodnie z nowelą osoby wykonujące czynności kontrolne i posiadające co najmniej dziesięcioletni staż pracy na takich stanowiskach, otrzymały prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze sześciu dni roboczych, zaś po 20 latach - 12 dni.

Nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczącą prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla niektórych pracowników PIP, Sejm przyjął na początku lipca.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, proponowane rozwiązanie zmierza do przyznania pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego na zasadach analogicznych do przepisów przyznających takie prawo pracownikom NIK.