Chcieli podwyższyć ceny za gaz. Urząd im odmówił

czytaj dalej

Wszystko na to wskazuje, że zostaniemy z nadwyżką zboża na poziomie 5 milionów ton - przekazała na antenie TVN24 prezeska Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska. Dodała, że "nie wiadomo, co się wydarzy po 15 września" i jeżeli import zboża z Ukrainy zostanie odblokowany, to "znowu czeka nas problem".