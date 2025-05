Rachunki za prąd po nowemu. Mają być prostsze

Rachunki za prąd mają być bardziej zrozumiałe. Jak podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, rząd we wtorek przyjął projekt ustawy deregulacyjnej w zakresie energii. Nowe rachunki mają być bardziej czytelne przez zaznaczenia kwoty do zapłaty, opłaty za zużytą energię i kosztów jej dostarczania.

"Uproszone rachunki" za prąd

Dwie z nich dotyczą rachunków za energię dla odbiorców indywidualnych. Rachunki mają być bardziej zrozumiałe dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych dzięki wyraźnemu zaznaczeniu kwoty do zapłaty, opłaty za zużytą energię i kosztów jej dostarczania. Według resortu klimatu i środowiska, odbiorcy zyskają dzięki temu szybki dostęp do najważniejszych danych, co ułatwi kontrolę wydatków i zwiększy przejrzystość rozliczeń.