UPC Polska grozi wysoka kara. Są zarzuty prezesa UOKiK

UPC Polska grozi kara do 10 procent obrotów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny postawił zarzuty spółce. Klienci UPC zostali obciążeni opłatą za dodatkowe kanały telewizyjne i wyższą prędkość internetu, choć tych świadczeń nie zamawiali - napisano w komunikacie Urzędu.

Jak podał UOKiK , w ramach programu "Więcej korzyści dla Ciebie" spółka UPC Polska w okresie od 1 lutego 2019 roku do 1 kwietnia 2022 roku podwyższała abonament klientom mającym umowy na czas nieoznaczony.

UPC Polska grozi wysoka kara

"Konsumenci otrzymywali od spółki wiadomości, z których dowiadywali się, że będą mieli dostęp do większej liczby kanałów (w tym programów premium) lub szybszy internet. Wiązało się to z wprowadzeniem dodatkowej opłaty od 4 do 8 zł w zależności od posiadanego pakietu. Abonenci mogli całkowicie wypowiedzieć umowę ze spółką, zgłosić rezygnację z tych zmian przed ich wprowadzeniem lub korzystać z oferty, przy czym mieli w dalszym ciągu możliwość przez 6 miesięcy zrezygnować z niej i otrzymać zwrot różnicy w abonamencie" - napisano.