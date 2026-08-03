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Minister energii: nasz system jest odporny

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Słup lub wieża energetyczna na tle zachodzącego słońca. Zielona energia i energia elektryczna
Maja Piotrowska, dziennikarka tvn24.pl, o upałach i rosnącej popularności klimatyzacji
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
System energetyczny w Polsce jest przygotowany na prognozowaną falę upałów w najbliższych dniach - zapewnił w poniedziałek minister energii Miłosz Motyka. Zaznaczył jednocześnie, że wysokie temperatury zwiększają zapotrzebowanie na energię i obniżają wydajność instalacji fotowoltaicznych.

- Nasz system jest odporny i jest na te temperatury przygotowany - podkreślił Motyka, pytany w TVP Info o nadchodzące upały.

Szef resortu energii zwrócił uwagę, że wyzwaniem jest rozpiętość temperatur, odnotowywanych w zimę i lato. - Mieliśmy rekordową zimę, rekordowe zapotrzebowanie na ponad 30 GW mocy i rekordowo wysokie temperatury w zaledwie pół roku, (...) ale Polska jest na to przygotowana - powiedział.

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Rośnie ryzyko przeciążenia systemu

Minister energii wskazał, że im wyższa temperatura tym większe ryzyko przeciążenia systemu. - Wzrasta zapotrzebowanie na moc, wzrasta zużycie, a oczywiście spada np. wydajność paneli fotowoltaicznych, bo one najbardziej wydajne są w okolicy temperatury 25-27 stopni - dodał.

W niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II i III stopnia przed upałami w części kraju. Najwyższy stopień ostrzeżenia obowiązuje w południowej części województwa lubelskiego oraz północnej części województwa podkarpackiego i małopolskiego, a także we wschodniej części województwa śląskiego. Ostrzeżenia pozostaną aktywne do środy, 5 sierpnia.

Upały w Polsce

Od godz. 12 w poniedziałek zagrożeniem II stopnia przed upałami objęta będzie południowa połowa Polski. Dotyczy to województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz południowej części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, a II stopnia - wystąpienie tych zjawisk, III stopień zaś wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Źródło: PAP
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Tagi:
Miłosz MotykaUpałEnergetyka
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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