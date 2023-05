Rośnie liczba upadłości konsumenckich. "Niepokojący wzrost"

W pierwszym kwartale 2023 roku o ponad 400 milionów złotych wzrosły zaległości Polaków - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku bankructwo ogłosiły 5352 osoby, co oznacza wzrost o 55 procent rok do roku.

Według KRD pierwszy kwartał tego roku przyniósł falę upadłości; w większości to konsekwencja wieloletniego zadłużenia.

Wzrost liczby upadłości konsumenckich

"Dane Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG) za pierwszy kwartał 2023 r. pokazują niepokojący wzrost upadłości wśród polskich konsumentów. W ciągu zaledwie 3 miesięcy bankructwo ogłosiły 5352 osoby, co odpowiada 1/3 ich liczby w całym 2022 r. Porównując pierwszy kwartał ubiegłego roku z obecnym widoczny jest skok aż o 55 proc." - przekazał KRD.

"Pogarszanie się kondycji finansowej Polaków widać też w bazie danych Krajowego Rejestru Długów. W I kwartale bieżącego roku zaległości Polaków wzrosły o ponad 400 mln zł" - podano. Jak dodano, średnio dłużnik zalega na nieco ponad 19 tys. zł; to o 2 proc. więcej niż kwartał wcześniej.

Dane KRD za I kwartał br. wskazują, że bankrutujący konsumenci mieli nieopłacone zaległości na 159,7 mln zł. To poziom sięgający ponad 1/3 kwoty zanotowanej w całym ubiegłym roku.

Upadłość konsumencka - analiza

Wśród grup wiekowych dłużników najczęściej spotkać można w gronie osób między 36 a 45 rokiem życia (27 proc.). Z kolei 21 proc. to osoby w wieku 46-55 lat; 1,5 proc. to najmłodsi bankruci, w wieku od 18 do 25 lat.