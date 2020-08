Fala bankructw konsumenckich. Nowe dane

W ciągu jednego miesiąca jeszcze nigdy sądy nie ogłosiły tylu upadłości konsumenckich. Lipiec okazał się rekordowy, a liczba bankructw przekroczyła 1,5 tysiąca - informuje poniedziałkowy "Puls Biznesu". Może to być również zapowiedź rekordowego roku.

W pierwszej połowie 2020 roku 3,8 tysiąca osób ogłosiło upadłość konsumencką . To wynik podobny do danych sprzed roku. W ostatnim czasie jednak liczba nowych upadłości przyspieszyła.

Nie przez koronakryzys

"Sądy ogłosiły niewypłacalność aż 1546 osób fizycznych - tak złego miesiąca jeszcze nie było. Dla porównania: w całym 2015 r. upadło 2,1 tys. konsumentów" - przytacza gazeta. Dodaje też, ze w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku liczba bankructw sięgnęła 5,5 tys., czyli tyle co w całym 2017 r. W całym 2018 liczba bankructw konsumenckich wyniosła 6570, a w 2019 - 7944. W lipcu 2018 liczba bankructw sięgnęła 551, a w 2019 - 672.

Upadłość konsumencka - co to jest?

Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, np. nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki.

Upadłość konsumencka ma dwie zasadnicze funkcje. Pierwsza to oddłużenie niewypłacalnego konsumenta - umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić. Druga to windykacja (odzyskanie) należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.