Szef Komisji Nadzoru Finansowego o upadku amerykańskich banków: sygnał ostrzegawczy

Nauczki z amerykańskich doświadczeń

- W szczególności, musimy jako nadzór finansowy ostrzec przed pokusą ucieczki od podatku bankowego. Wiemy, że działania legislacyjne rozszerzyły zakres, w jakim instrumenty gwarantowane przez państwo mogą korzystać z wyłączenia z podatku bankowego. Rozumiemy, że wszystko jest dla ludzi, rozumiemy potrzeby pożyczkowe budżetu państwa, ale naszą rolą jest zwrócenie uwagi na to, że to może nieść istotne konsekwencje, jeżeli sytuacja rozwinie się np. w kierunku wzrostu stóp procentowych , a co za tym idzie istotnej przeceny tych instrumentów - powiedział Jastrzębski.

- Kolejna kwestia, która wynika z doświadczeń amerykańskich, to bardzo bolesne, realne konsekwencje niedopasowania czasowego struktury aktywów i pasywów. (...) Nadzór finansowy zmaga się ze zjawiskiem polegającym na tym, że u nas długoterminowa akcja kredytowa jest finansowana z bieżących depozytów. Chciałbym uniknąć takiej sytuacji, w której się do tego przyzwyczailiśmy. (…) To jest temat, którego materializacja tego ryzyka może spowodować, że bank przez weekend (.…) wywraca się do góry dnem - dodał.