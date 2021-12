Spółka z Grupy Intermarche musi zapłacić zaległości dostawcom. To pierwsza taka decyzja UOKiK-u

UOKiK zobowiązał spółkę SCA PR Polska (Grupa Intermarche) do zmiany praktyk, które mogły stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, oraz do zapłaty zaległości wobec dostawców produktów rolno-spożywczych - podał w środę Urząd.

UOKiK o działaniach Intermarche

"Chociaż większość przypadków opóźnień następowała w przedziale do 10 dni (ponad 70 proc. w 2020 r.), to w skrajnych przypadkach zdarzały się również opóźnienia powyżej 100 dni. Ponadto w przypadku rozbieżności co do ceny lub ilości towaru na wystawionej fakturze, spółka nie płaciła dostawcom za cały zafakturowany towar do czasu wyjaśnienia sytuacji" - opisywał praktyki przedsiębiorcy Urząd, dodając, iż zobowiązania podmiotu za część bezsporną powinny być uregulowane w terminie płatności.