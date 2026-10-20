Z kraju Apple musi zmienić praktyki w Polsce. Jest decyzja UOKiK Oprac. Paulina Karpińska |

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny o karach dla czterech banków w Polsce Źródło wideo: UOKiK Źródło zdj. gł.: George Trumpeter/Shutterstock

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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zobowiązał Apple do zmiany praktyk wobec wydawców oferujących aplikacje użytkownikom w Polsce - podał urząd w komunikacie.

Wydane decyzje zobowiązującą spółki Apple, Apple Distribution International oraz Apple Operations International do zmiany praktyk związanych z polityką App Tracking Transparency (ATT). Zdaniem urzędu dotychczasowe rozwiązania mogły faworyzować Apple kosztem niezależnych twórców aplikacji.

🍎Twórcy aplikacji mobilnych w Polsce będą mogli konkurować na urządzeniach Apple na uczciwych zasadach.



🍎Polscy konsumenci będą lepiej informowani o tym, jak przetwarzane są ich dane.



🍎To efekty decyzji Prezesa UOKiK, który zobowiązał Apple do zmiany praktyk.… pic.twitter.com/1YLgA6Xc2V — UOKiK (@UOKiKgovPL) October 20, 2026 Rozwiń

Postępowanie UOKiK-u wobec Apple

Postępowanie dotyczyło zasad uzyskiwania dostępu do danych użytkowników urządzeń iPhone i iPad. UOKiK wskazał, że w ramach polityki ATT Apple wymagał od zewnętrznych wydawców aplikacji uzyskiwania dodatkowej zgody użytkowników na tzw. śledzenie, podczas gdy własne działania reklamowe koncernu podlegały innym zasadom i były prezentowane użytkownikom w odmienny sposób.

Według cytowanego w komunikacie prezesa UOKiK-u Tomasza Chróstnego mogło to utrudniać niezależnym wydawcom pozyskiwanie zgód na wykorzystanie danych do reklam spersonalizowanych, a tym samym ograniczać ich przychody reklamowe.

Na mocy decyzji Apple zobowiązał się do zmiany wyglądu i treści komunikatów dotyczących zgody na wykorzystywanie danych zarówno we własnych aplikacjach, jak i aplikacjach podmiotów trzecich. Komunikaty mają mieć neutralną formę, a z ich treści znikną elementy mogące wpływać na decyzje użytkowników, w tym określenie "śledzenie". Użytkownicy mają otrzymywać bardziej przejrzyste informacje o sposobie wykorzystania ich danych.

Nowe rozwiązania obejmą osoby korzystające z kont Apple z adresem rozliczeniowym w Polsce oraz użytkowników, którzy wskazali Polskę jako lokalizację urządzenia. Dodatkowo twórcy aplikacji będą mogli zamieszczać odnośniki do bardziej szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Zobowiązanie do zmian

UOKiK zobowiązał także Apple do wdrożenia nowych mechanizmów rozwiązywania sporów z wydawcami aplikacji. Powołany zostanie m.in. niezależny Oficer Łącznikowy przyjmujący uwagi i skargi od twórców aplikacji w języku polskim lub angielskim.

Zgodnie z treścią decyzji, Apple musi zmienić swoją praktykę w ciągu dwóch miesięcy od uprawomocnienia się decyzji. Koncern będzie musiał również przekazać Urzędowi dokumenty i informacje potwierdzające wykonanie zobowiązania.

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UOKiK przypomniał, że polityką App Tracking Transparency Apple zajmowały się również organy antymonopolowe w kilku państwach europejskich. W marcu 2025 r. decyzję w tej sprawie wydał francuski organ, a w grudniu 2025 r. - włoski. Natomiast w sierpniu 2026 r. niemiecki urząd wydał decyzję zobowiązującą Apple do zmiany praktyk.

- Zasady uczciwej gry rynkowej obowiązują wszystkich, również największe firmy technologiczne na świecie. Nie obawiamy się interwencji w przypadku podejrzenia ograniczania konkurencji przez tzw. wielką piątkę. Przypominam, że prowadzimy również postępowania w sprawie praktyk Google i Mety - skomentował prezes UOKiK Tomasz Chróstny.