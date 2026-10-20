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Apple musi zmienić praktyki w Polsce. Jest decyzja UOKiK

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apple logo budynek shutterstock_2728131943
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny o karach dla czterech banków w Polsce
Źródło wideo: UOKiK
Źródło zdj. gł.: George Trumpeter/Shutterstock
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Twórcy aplikacji mobilnych w Polsce będą mogli konkurować na urządzeniach Apple na uczciwych zasadach. Natomiast konsumenci będą lepiej informowani o tym, jak przetwarzane są ich dane - wynika z decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zobowiązującej Apple do zmiany praktyk.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zobowiązał Apple do zmiany praktyk wobec wydawców oferujących aplikacje użytkownikom w Polsce - podał urząd w komunikacie.

Wydane decyzje zobowiązującą spółki Apple, Apple Distribution International oraz Apple Operations International do zmiany praktyk związanych z polityką App Tracking Transparency (ATT). Zdaniem urzędu dotychczasowe rozwiązania mogły faworyzować Apple kosztem niezależnych twórców aplikacji.

Postępowanie UOKiK-u wobec Apple

Postępowanie dotyczyło zasad uzyskiwania dostępu do danych użytkowników urządzeń iPhone i iPad. UOKiK wskazał, że w ramach polityki ATT Apple wymagał od zewnętrznych wydawców aplikacji uzyskiwania dodatkowej zgody użytkowników na tzw. śledzenie, podczas gdy własne działania reklamowe koncernu podlegały innym zasadom i były prezentowane użytkownikom w odmienny sposób.

Według cytowanego w komunikacie prezesa UOKiK-u Tomasza Chróstnego mogło to utrudniać niezależnym wydawcom pozyskiwanie zgód na wykorzystanie danych do reklam spersonalizowanych, a tym samym ograniczać ich przychody reklamowe.

Na mocy decyzji Apple zobowiązał się do zmiany wyglądu i treści komunikatów dotyczących zgody na wykorzystywanie danych zarówno we własnych aplikacjach, jak i aplikacjach podmiotów trzecich. Komunikaty mają mieć neutralną formę, a z ich treści znikną elementy mogące wpływać na decyzje użytkowników, w tym określenie "śledzenie". Użytkownicy mają otrzymywać bardziej przejrzyste informacje o sposobie wykorzystania ich danych.

Nowe rozwiązania obejmą osoby korzystające z kont Apple z adresem rozliczeniowym w Polsce oraz użytkowników, którzy wskazali Polskę jako lokalizację urządzenia. Dodatkowo twórcy aplikacji będą mogli zamieszczać odnośniki do bardziej szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.

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Zobowiązanie do zmian

UOKiK zobowiązał także Apple do wdrożenia nowych mechanizmów rozwiązywania sporów z wydawcami aplikacji. Powołany zostanie m.in. niezależny Oficer Łącznikowy przyjmujący uwagi i skargi od twórców aplikacji w języku polskim lub angielskim.

Zgodnie z treścią decyzji, Apple musi zmienić swoją praktykę w ciągu dwóch miesięcy od uprawomocnienia się decyzji. Koncern będzie musiał również przekazać Urzędowi dokumenty i informacje potwierdzające wykonanie zobowiązania. 

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UOKiK przypomniał, że polityką App Tracking Transparency Apple zajmowały się również organy antymonopolowe w kilku państwach europejskich. W marcu 2025 r. decyzję w tej sprawie wydał francuski organ, a w grudniu 2025 r. - włoski. Natomiast w sierpniu 2026 r. niemiecki urząd wydał decyzję zobowiązującą Apple do zmiany praktyk. 

- Zasady uczciwej gry rynkowej obowiązują wszystkich, również największe firmy technologiczne na świecie. Nie obawiamy się interwencji w przypadku podejrzenia ograniczania konkurencji przez tzw. wielką piątkę. Przypominam, że prowadzimy również postępowania w sprawie praktyk Google i Mety - skomentował prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
AppleUOKiK
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