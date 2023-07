UOKIK sprawdza, czy doszło do zmowy przetargowej przy dostawie karetek

Potencjalne następne kroki: postępowanie antymonopolowe

Zwrócił uwagę, że "przetargi na zakup ambulansów są organizowane regularnie przez setki krajowych podmiotów leczniczych, a ich przedmiotem są dostawy pojazdów kluczowych dla realizacji wielu świadczeń zdrowotnych. Dlatego też możemy mieć do czynienia z naruszeniem prawa konkurencji na rynku, który jest istotny dla właściwego działania systemu opieki zdrowotnej". Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom – podano na stronie UOKiK. Zaznaczono, że jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas Prezes Urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. - Zmowy przetargowe powodują nieefektywne wydawanie pieniędzy przez poszkodowane instytucje publiczne i straty w budżecie państwa, co może być odczuwalne dla nas wszystkich - przekazał Chróstny.