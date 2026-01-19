"Zielone hasła nie mogą być skrótem myślowym". Zarzuty dla trzech firm

Play ukarany przez UOKiK. Prezes Tomasz Chróstny o decyzji

Jak skomentował prezes UOKiK Tomasz Chróstny, badania potwierdzają, że polscy konsumenci należą do "najbardziej ufnych w Unii wobec deklaracji o ekologiczności i statystycznie wierzą im wyraźnie częściej niż przeciętny obywatel UE".

- Zielone hasła nie mogą być skrótem myślowym ani grą w domysły: jeśli firma mówi "100 proc.", "bezemisyjne" czy "do recyklingu", musi to znaczyć dokładnie to: jasno, z danymi i w skali, którą da się sprawdzić - podkreślił.

"Bezemisyjne" przejazdy rzadkością

UOKiK przekazał, że estońska firma Bolt w swojej komunikacji reklamowej zapewniała o "bezemisyjności" transportu i rodzaju energii wykorzystywanej w usługach takich, jak przejazdy, dostawy jedzenia, wynajem aut czy mikromobilność.

"Problem zaczyna się, gdy hasło sugeruje standard, który odnosi się tylko do pewnego aspektu prowadzonej działalności lub jednego z etapów w całym cyklu życia pojazdów elektrycznych" - napisano w komunikacie.

Zdaniem regulatora, komunikaty spółki o "bezemisyjności/zeroemisyjności pojazdów" np. w ramach "Projektu zero" przy zapowiedziach zwiększania liczby pojazdów zeroemisyjnych mogą budować u konsumenta poczucie, że usługi grupy Bolt są realizowane głównie pojazdami elektrycznymi, albo że liczba bezemisyjnych przejazdów jest dominująca.

"Tymczasem usługi są świadczone przede wszystkim autami spalinowymi, a udział pojazdów elektrycznych jest bardzo ograniczony. Dodatkowo 'bezemisyjne' może być rozumiane jako zero emisji w ogóle, jeśli brakuje dopowiedzenia, że określenie takie dotyczy co najwyżej etapu jazdy, nie zaś emisji w całym cyklu życia pojazdu. Podobnie jest z hasłem '100 proc. odnawialnej energii' dla biur, magazynów i stacji ładowania. W praktyce to 100 proc. może opierać się w dużej mierze na certyfikatach (EAC), które kompensują zużytą energię, a nie na bezpośrednim zakupie energii z OZE. Jeśli to nie jest jasno i prosto wyjaśnione, przekaz może wprowadzać konsumentów w błąd" - stwierdzono w oświadczeniu.

"Eko" poliestry i poliamidy

Regulator zwrócił uwagę, że w przypadku Tchibo, spółka oferuje w swoim sklepie online oraz aplikacji produkty wyróżnione hasłami takimi, jak "eko", "zrównoważone", czy symbolem zielonego listka.

"Brakuje jednak równie czytelnej informacji, co to dokładnie znaczy i jakie kryteria muszą spełnić te produkty. Zastrzeżenia budzi też sposób ich kwalifikowania i ustalenie rażąco niskich progów, które to umożliwiają. W serwisie Tchibo konsumenci mogli znaleźć produkty z tym wyróżnieniem, mimo że w istotnej części wykonane są z materiałów syntetycznych, takich jak poliester, poliamid, poliakryl, które co do zasady powstają z surowców kopalnych" - zauważono.

UOKiK dodał, że w przypadku tzw. wyrobów twardych, czyli innych niż jedzenie czy tekstylia, przedsiębiorca jako "eko" wyróżniał np. produkty zawierające raptem 10 proc. materiałów pochodzących z recyklingu.

"Zdatna do recyklingu" kawa

Jak oświadczono, "osobny wątek dotyczy kapsułek Cafissimo i komunikacji dotyczącej ich recyklingu". UOKiK zwrócił uwagę, że w przekazach marketingowych Tchibo podkreśla, że kapsułki są "zdatne do recyklingu", "wytwarzane wyłącznie z materiałów podlegających recyklingowi" oraz że po "wyrzuceniu do żółtego pojemnika lub worka na odpady z metalu i tworzyw sztucznych powracają do obiegu materiałowego".

"Taki przekaz może prowadzić konsumenta do wniosku, że proces ten ma charakter powszechny i bezwarunkowy. Ograniczenie deklaracji jest wskazane wyłącznie w formie dopisku na opakowaniu produktu, że dotyczy ona tylko Niemiec i Austrii i jest podana w języku angielskim i niemieckim, przez co polscy konsumenci kupujący online nie mieli pełnej informacji. Ważne w tej sprawie są też warunki recyklingu w Polsce" - zaznaczono.

UOKiK wyjaśnił, że w praktyce nieopróżnione kapsułki często nie są przetwarzane, więc komunikat o ich "powrocie do obiegu materiałowego" może być mylący.

"Zero waste" w małej liczbie sklepów

Z kolei zarzuty UOKiK wobec Zary dotyczą jej sekcji i komunikacji "join life" w serwisie i aplikacji marki należącej do hiszpańskiej spółki Inditex. W ten sposób firma opisuje swoje działania i cele związane z środowiskiem oraz "zrównoważonym podejściem". Na kartach produktów pojawiają się ogólne "zielone" hasła i zapewnienia, że energia pochodzi z odnawialnych źródeł, jest "zero waste", a emisja netto "zerowa". Zara ma również realizacować "Cele zrównoważonego rozwoju ONZ", czyli programy mające gwarantować spełnianie norm, ale deklaracji nie opatrzono dokładną informacją o ich zakresie, skali i ograniczeniach.

W zakładkach "join life" komunikowano też o "odpowiedzialnym i zrównoważonym gospodarowaniu zasobami naturalnymi", zmniejszeniu zużycia wody czy ochronie bioróżnorodności. "Konsument mógł odnieść wrażenie, że deklarowane efekty i standardy odnoszą się szeroko do działalności firmy lub że zakup ubrania marki Zara realnie wspiera te cele. Taki przekaz, prezentowany często obok odwołań do certyfikacji środowiskowej produktów, mógł dodatkowo sugerować, że zakup towarów wspiera realizację ważnych celów społecznych i środowiskowych oraz że spółka 'gwarantuje' spełnianie norm społecznych i środowiskowych dzięki programom monitorującym i audytom" - poinformował UOKiK w komunikacie.

Tymczasem hasło "zero waste we własnych obiektach" mogło w Polsce dotyczyć nie wszystkich placówek, a tylko niewielkiej części sieci, bo nawet 1 z 40 sklepów. Deklaracje, jak "100 proc. energii z OZE w naszych instalacjach", "Zero waste", czy "Zerowa emisja netto" mają być zdaniem UOKiKu "podane ogólnie, bez wskazania zakresu i skali działań, przez co konsumenci mogą odczytać je jako opis całości działań lub efektów firmy, podczas gdy ich znaczenie jest bardzo ograniczone".

"W przypadku kart produktów i oznaczeń certyfikatów konsumenci mogą zobaczyć procentowy udział surowca i skrót certyfikatu, co łatwo odczytać jako wskazanie, że niemal cały produkt spełnia określony standard. Tymczasem realny udział certyfikowanego surowca może być różny. Wątpliwości dotyczą pominięcia kluczowych informacji: ile faktycznie certyfikowanego surowca jest w materiale, jaki jest udział recyklingu, co dokładnie oznacza wskazywany certyfikat i co realnie gwarantuje" - przekazał UOKiK.

Jak unikać "ekościemy"

Jak poinformowała instytucja, to "kolejne działania urzędu dotyczące podejrzeń greenwashingu, potocznie zwanego ekościemą". W komunikacie przypomniano, że w ostatnim czasie Prezes UOKiK postawił zarzuty m.in. Allegro, DHL, DPD i InPost w sprawach, w których "eko" miało "opierać się na niepełnych danych, dotyczyć tylko fragmentu działalności albo zawierać warunki niewystarczająco jasno pokazane konsumentom".

Regulator apeluje do konsumentów, żeby uważali na "zielone, ale puste hasła". Zaznaczył, że uczciwe deklaracje środowisko powinny być poparte konkretnymi danymi, jak: nazwami materiałów, procentowym udziałem składników, czy źródłem pochodzenia.

Użytkownicy nie powinni też kierować się wyłącznie oprawą graficzną, ponieważ elementy wizualne, takie jak kolor zielony, obrazki listków czy planety "często są jedynie elementami graficznymi sugestywnie wpływającymi na percepcję".

